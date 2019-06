N-VA: 'Liever geen minderheidsregering in Vlaanderen'

De N-VA streeft in Vlaanderen een meerderheidsregering na, zegt fractieleider Peter De Roover. 'Dat is het uitgangspunt. Je wil niet de hond zijn die kwispelt naargelang de staart heen en weer gaat.'

Bart De Wever, N-VA-voorzitter en Vlaams kandidaat-minister-president, onderhandelde dit weekend voor de derde keer met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Daarbij ging het volgens De Standaard over integratie, onderwijs en welzijn.

De twee grootste Vlaamse partijen hebben echter geen meerderheid in het parlement. Een derde partner is nodig, maar de andere partijen hebben een samenwerking met extreemrechts al uitgesloten.

Een minderheidsregering kan een uitweg bieden. In dat geval vormt de N-VA een regering met een tweede partij, en krijgt ze steun vanuit het parlement. Peter De Roover, federaal fractieleider van de N-VA, sluit de optie niet helemaal uit. 'Als er niets anders mogelijk is, moet je die keuze bekijken', zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Maar het is niet het plan-A van de partij. 'De oefening is klaar en duidelijk. Wij willen een meederheidsregering, dat is het uitgangspunt. Je wil niet de hond zijn die kwispelt naargelang de staart heen en weer gaat.' En vermits CD&V en Open VLD niet bereid zijn in een regering te stappen met het Vlaams Belang, is de kans groot dat het in Vlaanderen uitdraait op een heruitgave van de Zweedse coalitie met N-VA, CD&V en Open VLD.

Volgens De Roover is De Wever al 'een heel eind opgeschoten in het kijken wat de opties zijn op Vlaams niveau'. 'Daar moeten binnenkort besluiten uit worden getrokken met wie we verder willen en kunnen'. Een Vlaamse regering vormen tegen 11 juli - de Vlaamse feestdag - is mogelijk, aldus de fractieleider. 'Die symbolische datum blijft een mooi streefdoel.'

Federale ellende

De federale regeringsvorming zal heel wat langer op zich laten wachten. De Roover: 'Ik kan me niet voorstellen dat de PS en de N-VA zich achter een gezamenlijk project willen scharen. Dat zou aan beide kanten kiezersbedrog zijn. De enige echte oplossing is confederalisme: geef het zuiden wat het zuiden toekomt, en het noorden wat het noorden toekomt. De huidige structuur is de oorzaak van alle ellende.'