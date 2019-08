N-VA bedankt voor commissievergadering over nominatie Reynders

De Vlaams-nationalisten zijn verbolgen dat het parlement zich niet kon uitspreken over de nieuwe Europese commissaris.

Als het van de N-VA afhangt, hoeft de Kamercommissie Buitenlandse Zaken niet meer 'als schaamlapje' bijeen te komen over de nominatie van vicepremier Didier Reynders (MR) als Europees commissaris. 'Het is zinloos en zelfs eerder vernederend om de commissie samen te roepen nadat de beslissing gevallen is', zegt fractieleider Peter De Roover.