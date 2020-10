N-VA schiet Brusselse stadstol af

Vanuit de Vlaamse regering schiet N-VA-minister Matthias Diependaele de geplande Brusselse stadstol af als een 'pestbelasting voor de Vlamingen'. Zijn Open VLD-collega Lydia Peeters pleit voor overleg.

De kranten L'Echo en De Tijd onthulden donderdag hoe de stadstol die Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) voorbereidt er in de praktijk kan uitzien. In documenten die de Brusselse administratie opmaakte voor de regering-Vervoort is sprake van een tol met een opbrengst van een half miljard euro. Vanaf 2022 moet op alle wegen in het Brussels Gewest een vaste tol worden aangerekend per wagen, aangevuld met een extra tarief per kilometer. Het tarief varieert met het tijdstip van het binnenrijden van de hoofdstad en het vermogen van het voertuig. De nieuwe tol wordt gecompenseerd door een verlaging van de andere verkeersbelastingen, maar dat geldt alleen voor de inwoners van het Brussels Gewest en niet voor de tienduizenden pendelaars die elke dag vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel rijden. Voor de N-VA, dat in Brussel in de oppositie zit en in Vlaanderen de minister van Financiën levert, is dat een binnenkopper.

'Ik wil het overleg met Brussel alle kansen geven, maar laat mij duidelijk zijn: de Vlaamse pendelaar mag niet gediscrimineerd worden' Lydia Peeters (Open VLD) Vlaams minister van Mobiliteit

'Dit is een pestbelasting voor de Vlamingen', zegt Diependaele. 'Elke dag rijden 80.000 Vlaamse pendelaars met hun auto Brussel binnen. Een leerkracht die in Brussel lesgeeft, maar met het openbaar vervoer niet op locatie raakt, zal al snel 100 euro per maand extra moeten betalen.' In Het Nieuwsblad zegt Diependaele te bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. Voor een belangenconflict is het nog te vroeg, maar dat kan veranderen.

Voorspelbare twistappel

Het viel te voorspellen dat het dossier van de Brusselse stadstol de eerste grote communautaire twistappel van deze bestuurstermijn zou worden. Jarenlang werkten de drie Belgische gewesten samen aan een systeem van rekeningrijden voor vrachtwagens. Dat werd uitgerold in 2016, maar een nationaal vervolg voor auto's kwam er nooit. In Wallonië zijn zelfs de groenen van Ecolo tegen, omdat Wallonië te landelijk is. In Vlaanderen was voormalig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een grote gangmaker, tot zijn partij in het zicht van de verkiezingen van 2019 aan de noodrem trok en het idee overboord gooide. Daarop besloot de nieuwe Brusselse regering - met Groen en Ecolo aan boord - niet meer te wachten en zelf een initiatief te nemen.

Open VLD zit lastig

De discussie heeft politiek extra splijtstof gekregen door de vorming van de federale regering. Vroeger kon Open VLD zich nog wegsteken achter zijn vaak balorige Brusselse afdeling, maar nu de liberalen ook federaal met de groenen besturen, zijn ze een makkelijker schietschijf voor de N-VA. Bij Open VLD wordt uiterst voorzichtig gereageerd. Voorzitter Egbert Lachaert zegt dat een kilometerheffing in het Brussels regeerakkoord stond, maar dat er rond de modaliteiten en de invoering nog niets is beslist. Brussels Open VLD-minister Sven Gatz zegt hetzelfde.