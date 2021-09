N-VA wil fiscale aftrek voor hybrides langer aanhouden

In de Kamercommissie Financiën wordt vandaag het wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) over de vergroening van de bedrijfswagens behandeld. Zoals bekend bereikte de federale regering eerder een akkoord om bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul vanaf 1 januari 2026 niet langer fiscaal aftrekbaar te maken voor de werkgever. Die datum wordt voorafgegaan door een uitdoofscenario waarbij de fiscale aftrek voor wagens met brandstofmotor of hybride aandrijving aangekocht tussen juli 2023 en december 2025, beperkt wordt tot 75 procent in 2025, 50 procent in 2026, 25 procent in 2027 en 0 procent in 2028.

Oppositiepartij N-VA waarschuwt al een hele tijd dat die overgangsmaatregel hybride wagens duurder maakt en dient nu een amendement in op het wetsontwerp. 'Wij vragen om de hybride wagens in 2023, 2024 en 2025 niet zwaarder te belasten dan momenteel het geval is', aldus Kamerlid Joy Donné. 'Zo kan wie nu over een kleine bedrijfswagen beschikt, ook in de komende jaren nog voor een milieuvriendelijk alternatief opteren, zonder noodgedwongen te moeten inleveren. Met dit voorstel raken we niet aan de CO2-doelstellingen die in 2030 gehaald moeten worden. We zorgen er alleen voor dat de transitie realistischer én socialer is.'