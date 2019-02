N-VA wil verplichte sluitingsdag winkels afschaffen

Vandaag kunnen winkels, niet gelegen in een toeristisch centrum, open zijn van 5 uur tot 20 uur. Op vrijdag en op werkdagen voor een feestdag kan dat tot 21 uur. N-VA, die federaal nu in de oppositie zit, wil van die uitzondering de regel maken. De partij wil ook af van de verplichte sluitingsdag. De wijziging zal volgens de partij bijvoorbeeld meer vrijheid geven aan de handelaars en een betere combinatie tussen werk en gezin toelaten.

"Het aantal tweeverdieners stijgt, waardoor die combinatie voor veel mensen een dagelijkse uitdaging vormt", zegt Kamerlid Valerie Van Peel, die het wetsvoorstel samen met partijgenoot Werner Janssen indiende. "De overheid kan die mensen helpen door meer flexibiliteit toe te laten. Door winkels langer open te houden, blijft er meer tijd over om door te brengen met de kinderen."

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) heeft grondige twijfels bij het voorstel van N-VA. Volgens de zelfstandigenorganisatie zullen de ruimere openingsuren er niet in slagen de handelaar meer vrijheid te geven en een betere combinatie tussen werk en gezin toe te staan. NSZ betwijfelt ook dat de handelaars hun omzet zouden zien stijgen. De aangehaalde voordelen van het N-VA-wetsvoorstel voor de handelaar zijn "zeer kort door de bocht" en "zullen vooral zorgen voor heel wat personeelsproblemen".

Met een krappe arbeidsmarkt zal het voor de handelaars geen evidentie zijn om personeel te vinden voor de atypische openingsuren. Bovendien vreest NSZ ook hogere personeelskosten. "We hebben lang gevochten om onze handelaars ook de nodige verplichte rust te geven. We zullen dit nu niet zomaar uit handen geven", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws in een persbericht.