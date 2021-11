N-VA wil wet openstellen voor nieuwe kerncentrales

N-VA dient een wetsvoorstel in om de wet op de kernuitstap open te stellen voor de bouw van nieuwe reactoren. 'Ik hoop dat de liberalen de daad bij het woord voegen', aldus Kamerlid Bert Wollants.

Sinds president Emmanuel Macron heeft aangekondigd dat Frankrijk resoluut voor de ontwikkeling van kleine, modulaire kerncentrales (SMR) gaat, komt ook bij ons het debat op gang. Open VLD-Kamerlid Christian Leysen organiseert als voorzitter van de commissie Energie in januari een hoorzitting over SMR's. Die hebben als troef dat ze goedkoper zijn en minder afval produceren.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ziet de bouw van nieuwe nucleaire reactoren als een noodzaak om de klimaatdoelstellingen te halen, omdat het land volgens hem nooit op 100 procent hernieuwbare energie zal kunnen draaien. En ook federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) liet afgelopen weekend in Het Nieuwsblad een kleine opening. 'Als er in de toekomst een nieuwe technologie komt die wel volledig veilig is, wie ben ik dan om dat tegen te houden?'

Kleine kerncentrales zijn de manier om in de toekomst de gascentrales volledig achter ons te laten. Bart Wollants N-VA-Kamerlid

Kamerlid Bert Wollants, de energiespecialist van de N-VA, neemt de liberalen nu op hun woord. Hij dient een wetsvoorstel in om artikel 3 te schrappen uit de wet op de kernuitstap. Dat is de noodzakelijke stap richting nieuwe kernreactoren. De wet die nu van kracht is, stelt dat 'geen enkele nieuwe nucleaire centrale, bestemd voor de industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen, kan worden opgericht en in exploitatie gesteld'.

'Ik stel vast dat MR en Open VLD een nooduitgang zoeken uit het paars-groene energiebeleid dat steunt op vervuilende gascentrales en onzekerheid. Ik hoop dan ook dat ze mijn voorstel zullen steunen, want het is de manier om in de toekomst ook de gascentrales achter ons te laten en te kiezen voor een mix van hernieuwbare en nucleaire energie. Dit artikel schrappen is het minimum minimorum. Het biedt geen oplossing voor de problemen die ons op korte en middellange termijn te wachten staan. Op korte termijn blijven wij voorstander van het langer openhouden van de jongste twee kerncentrales', zegt Wollants.

Open VLD en MR bedoelen niet hetzelfde

Het wetsvoorstel van Wollants geeft een extra lading aan het debat over de kernuitstap, dat momenteel volop woedt in de Vivaldi-coalitie en eind deze maand tot een definitieve beslissing moet leiden. Daarbij zeggen Open VLD en MR niet helemaal hetzelfde. Voor Open VLD is het openstellen van de wet voor kleine kerncentrales de manier om de kernuitstap te verkopen aan haar achterban en om MR mee in het bad te trekken.

De huidige centrales Doel 4 en Tihange 3 zijn 40 à 50 jaar oud. Het prijskaartje om ze draaiende te houden is gigantisch. Tinne Van der Straeten (Groen) Federaal minister van Energie

Bouchez daarentegen blijft samen met de oppositiepartij N-VA strijden voor het langer openhouden van Doel 4 en Tihange 3. Maar een regeringscrisis heeft hij er niet voor over. Als hij Open VLD en de socialisten niet overtuigd krijgt van het uitstellen van de kernuitstap, zal MR zich daarbij neerleggen en er een verkiezingsthema van maken in 2024.