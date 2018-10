NBB ziet in protectionisme vooral gevaar voor onzekerheid

Hoe hard voelt de Belgische economie het protectionisme van de Amerikaanse president Donald Trump? Die vraag beantwoorden drie onderzoekers van de Nationale Bank in een rapport dat donderdag is gepubliceerd.

Op het eerste gezicht zien de onderzoekers nog geen harde schok. Dat komt omdat er de voorbije decennia veel meer protectionisme was dan we denken, argumenteren ze. 'Ondanks de toename van het aantal handelsakkoorden en in tegenstelling tot sommige opvattingen is het protectionisme de afgelopen twee decennia wereldwijd toegenomen. Het afbouwen van de tarifaire belemmeringen werd immers ruimschoots gecompenseerd door een vermeerdering van de niet-tarifaire belemmeringen', schrijven ze.