NMBS beperkt nu toch treinen naar kust

Er is concreet afgesproken hoeveel mensen er dit weekend per station worden toegelaten, op maat van elke badplaats. Oostende vraagt een maximale toestroom van 10.000 bezoekers, Blankenberge van 6.000, Zeebrugge van 4.000 en Knokke-Heist en De Panne elk van 2.000. Door een plafond te zetten op het aantal treinreizigers willen de badplaatsen mensen ontraden naar de zee te komen en kunnen ze de veiligheid in hun stations beter garanderen.

Overleg

De aangepaste dienstregeling komt er na overleg tussen de kustburgemeesters, waarnemend West-Vlaams gouverneur Anne Martens, de NMBS en de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR). De maatregelen worden maandag geëvalueerd en dinsdag beslist de provinciegouverneur of ze van toepassing blijven tijdens de komende weekends. De regeling kan vanaf vrijdag geraadpleegd worden op de routeplanner van de NMBS en SoMe.

Maximale bezettingsgraad

De NMBS moet ook de bezettingsgraad per trein te beperken tot 80 procent. Als die bezetting bereikt wordt, worden geen extra reizigers meer toegelaten op de trein. De NMBS zal in de stations instaan voor de begeleiding van de treinreizigers en wordt in de grote stations bijgestaan door de politie. De veiligheidsdienst van de spoorwegen, Securail, zal op de treinen en in de stations surveilleren om amokmakers tijdig te kunnen aanpakken. 'Bij het minste incident wordt kordaat opgetreden', klinkt het.