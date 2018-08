NMBS haalt targets voor stiptheid niet

De doelstelling voor het volledige jaar lag aanvankelijk op 89 procent, maar dat is niet langer haalbaar. 'We moeten de ambitie hebben om een finale stiptheid te behalen van om en bij de 88 procent', staat te lezen in het document.

'Het klopt dat de stiptheid de voorbije maanden gedaald is. Maar die vaststelling geeft geen aanleiding tot pessimisme. De NMBS stelt alles in het werk om de trend te keren en de stiptheid weer te verhogen. Eerst analyseren we, daarna nemen we actie. Een onderneming die de klant centraal stelt laat het hoofd niet hangen', aldus woordvoerder Bart Crols.