Na de zondvloed komt de golf van solidariteit

Terwijl het water uit Pepinster, een van de zwaarst getroffen gemeentes, langzaam wegtrekt, komt een nieuwe golf op gang: die van de solidariteit. Het contrast met de beperkte aanwezigheid van de officiële hulp is groot.

Een ineengeklapte treinbrug, half ingestorte huizen, tientallen weggespoelde auto’s en overal modder, modder en nog eens modder. De delen van Pepinster - dat 9.700 inwoners telt - waar het water al weggetrokken is, lijken op een oorlogszone. In de vallei van Pepinster vielen 15 doden. Een honderdtal mensen is geëvacueerd. Inwoners dragen hun vernielde huisraad buiten, meten de schade op en staren soms wezenloos voor zich uit.

Het centrum van de stad staat nog metershoog onder water. Wie nog niet weg kan, kijkt vanop de eerste verdieping van zijn huis toe hoe het water tergend langzaam zakt. Een oude man laat een plastic zak door zijn venster zakken tot bij drie vrijwilligers die door het water waden en voedsel en chocomelk uitdelen.

Op de droog gebleven spoorlijn loopt Sabrina Leclercq met haar kleuterdochter over de rails naar het station met een doos vol kleren. ‘Ik ben gisteren met een ophaalactie begonnen op Facebook’, vertelt ze. ‘Mijn gang stond meteen vol spullen. Ook mijn dochter is door haar knuffels gegaan en heeft een selectie gemaakt om hier te komen uitdelen.’

Ik heb geen kwaad woord over de brandweerdiensten die hun uiterste best gedaan hebben om mensen te redden. Claude Dedye Gemeenteraadslid Pepinster

Ze brengt het gerief naar de stationshal, waar gemeenteraadslid Claude Dedye (PS) een geïmproviseerd opvangcentrum opgericht heeft. ‘Ik had een sleutel van het station voor een vereniging die hier soms vergadert. Gisteren heb ik meteen vrijwilligers opgetrommeld om de geëvacueerden hier een eerste opvang te bieden’, zegt hij.

Behalve de gemeentediensten die water uitdelen en de eerste rommel in de ondergelopen straten opruimen, is hier van overheidshulp niet veel te merken. Er vliegt een helikopter van de politie over, ergens staat een brandweerwagen, een agent leidt het verkeer om. Maar voor de rest zijn hier weinig uniformen te zien: geen leger, geen civiele bescherming, geen massaal aanwezige hulpdiensten. Wellicht heeft dat te maken met de omvang van de ramp. Overal in de streek zijn de verwoestingen enorm.

Er komt almaar meer kritiek op het trage ingrijpen van de overheid en Dedye kan die wel begrijpen. ‘Ik heb geen kwaad woord over de brandweerdiensten die hun uiterste best gedaan hebben om mensen te redden’, zegt hij. ‘Ze hadden gewoon materiaal en mensen tekort. Uiteindelijk heeft een groep Nederlandse brandweerlieden hier vanmorgen om vier uur de laatste mensen uit hun huizen kunnen evacueren.’

Schermvullende weergave De ravage in Pepinster is enorm. ©REUTERS

Voedselbedeling

Het contrast met de spontane solidariteit is groot. Naast het ondergelopen stadsdeel staan Mike Pierloot en Diego Debruyne voedsel uit te delen dat op hun motorkap uitgestald staat. Ze zijn gisteren uit hun woonplaats Diksmuide naar hier gereden om hulp aan te bieden.

‘Vanmorgen hebben we eerst wat mensen geholpen met opruimen’, zeggen ze. ‘Maar toen we hoorden dat ze vooral water en eten nodig hadden omdat alle winkels hier ook ondergelopen zijn, zijn we naar een iets verder gelegen supermarkt gereden. Daar kregen we zestig broden, honderd flessen water en nog eens evenveel stukken kaas en worst mee. Die delen we nu uit. Als ons in West-Vlaanderen zo’n ramp zou overkomen, zouden we toch ook graag geholpen worden?’

Hetzelfde valt 4 kilometer verderop te horen in Theux, waar de benedenverdiepingen van alle huizen die grenzen aan de rivier La Hoëgne compleet verwoest zijn. De gevel van een supermarkt is afgebroken, de spoorlijn staat op instorten en vrachtwagens rijden af en aan met vernielde huisraad.

Op de eerste verdieping van een buurtcentrum staan tientallen zakken met kleren, hygiëneproducten, babyspullen en eten klaar om uit te delen. Het zijn donaties van mensen uit de streek.

Dit lijkt wel op een oorlog. Ik ben blij dat ik de mensen hier een dienst kan bewijzen. Dabo Seku Asielzoeker uit Guinee-Conakry

Iets verderop sleurt Dabo Seku een zware kast uit een ondergelopen huis. Hij is een asielzoeker uit Guinee-Conakry en heeft zich samen met 13 anderen uit het vluchtelingencentrum in het naburige Banneux als vrijwilliger aangemeld om hier te komen helpen. ‘Dit lijkt wel op een oorlog. Ik ben blij dat ik de mensen hier een dienst kan bewijzen’, zegt hij.