Na het energie-atol komt het energie-eiland

Twee jaar nadat het langverwachte energie-atol voor de kust van De Haan kopje onder is gegaan, duikt een energie-eiland op in de federale relanceplannen. 100 miljoen heeft de overheid over voor wat een multifunctioneel stopcontact moet worden.

Het energie-eiland wordt geen herverpakte uitgave van het energie-atol, dat lang in de toekomstplannen van de federale overheid zat, maar uiteindelijk geschrapt werd wegens te duur. Dat verzekeren de kabinetten van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Met zo’n atol had de baggeraar DEME de oplossing gevonden om overtollige elektriciteit van de windmolens op zee op te slaan. Het zou werken volgens het principe van de Electrabel-centrale in Coo, waarbij elektriciteit wordt opgeslagen door een trechter vol water te laten lopen en geproduceerd door hem weer leeg te halen. Maar dat idee haalde het in ons land dus niet, hoewel DEME erop blijft werken.

Het eiland wordt mogelijk ingezet bij de productie van groene waterstof met overtollige elektriciteit van de windmolens op zee.

Het idee voor een energie-eiland komt voort uit de geplande ontwikkelingen in de Prinses Elisabethzone, zo’n 40 kilometer van de kustlijn. Daar komt een nieuw windpark van 200 vierkante kilometer dat de offshore windenergiecapaciteit van ons land moet verdubbelen, van 2 naar 4 gigawatt.

‘Voor die nieuwe offshore windparken zijn drie stopcontacten nodig om de stroom naar land te leiden. Gezien de recente ontwikkelingen rond de stroomkabel naar Denemarken lijkt het ons beter alles bijeen te brengen op één eiland. Dat zou dan de transmissiecentrale worden voor de offshore windmolenparken, de kabel van en naar Denemarken en de Nautilus-kabel die al tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk loopt’, zegt de woordvoerder van Van der Straeten. Op het kabinet-Van Quickenborne wordt benadrukt dat het energie-eiland nog maar in een onderzoeksfase zit.

Waterstofproductie

De krijtlijnen liggen wel al vast. Het stopcontact zal geen opgespoten eiland worden, maar een betonnen constructie die wordt gevuld met zand. Vanaf de kust zal het niet zichtbaar zijn. Een kostprijs plakt de regering er nog niet op. De 100 miljoen Europese middelen die Vivaldi erin steekt, moeten dienen om privépartners over de streep te trekken, zonder dat het project de stroomfactuur doet stijgen. De trekker is de netbeheerder Elia, die de haalbaarheid onderzoekt. Maar in functie van de rendabiliteit worden andere partijen bij betrokken voor andere toepassingen.

Een van de opties is het eiland in te zetten bij de productie van groene waterstof. De federale en Vlaamse regering plannen sowieso grote investeringen in de uitbouw van een waterstofnetwerk. Een van de mogelijkheden is dat overtollige elektriciteit van de offshore windmolens gebruikt wordt.

‘Andere opties zijn de opslag via batterijen en een offshore datacenter’, aldus het kabinet Van der Straeten, dat ook nog bekijkt of drijvende zonnepanelen tussen de windmolens kunnen worden gelegd. Tractebel doet daar onderzoek naar.