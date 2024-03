Na rellen Heusden-Zolder: 'Koerdische militanten zoeken vaker de confrontatie op'

De aloude strijd tussen Koerden en Turkije is springlevend, ook in ons land. Dat blijkt uit de rellen van afgelopen weekend in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren.

In Heusden-Zolder heeft een buitenlands conflict zondag tot slachtoffers geleid. Bij rellen tussen groepen van Koerdische en Turkse origine vielen zes gewonden. Een groep Syrische Koerden vierde Noroez, een Perzisch voorjaars- en lentefeest, en zakte daarna af naar Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren. Daar kwam het tot een confrontatie met leden van de Turkse gemeenschap.

Volgens burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit) droegen de Koerden symbolen die sommige mensen van Turkse afkomst als een provocatie ervaren. Het zou gaan om vlaggen van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en afbeeldingen van haar gevangengenomen oprichter Abdullah Öcalan, die onder Koerden een bijna-mythische status heeft.

Politie paraat De lokale en de federale politie bleven na de rellen van zondag paraat in Heusden-Zolder. Maandagnamiddag ontstond opnieuw een gespannen sfeer toen een inzittende van een voertuig een provocerend gebaar maakte. Daardoor kwamen opnieuw veel mensen de straat op, al slaagde de politie erin het incident in de kiem te smoren. In de nacht van maandag op dinsdag gooiden onbekenden een baksteen naar het lokaal van de Belgisch-Turkse Federatie, een cultuur- en vriendenkring in Maasmechelen.

Assimilatie

‘Het conflict is in essentie terug te leiden tot de Koerdische strijd voor een eigen land’, zegt professor internationale politiek en Turkijekenner Dries Lesage (UGent). ‘Na de Eerste Wereldoorlog was er uitzicht op een Koerdische staat, maar dat idee werd bij de stichting van de Turkse republiek in 1923 van tafel geveegd.' Het leidde tot het klassieke probleem van een volk zonder staat, waarbij Turkije snoeihard streefde naar assimilatie, met één taal en één cultuur.

Een groot deel van de Koerden streeft nog altijd naar zelfbeschikking en autonomie. Dries Lesage Professor internationale politiek (UGent)

Sindsdien vonden meerdere Koerdische opstanden plaats, maar die werden telkens bloedig neergeslagen. Tot vandaag zijn Koerden een belangrijke minderheid in Turkije, het noorden van Irak, Iran en Noordoost-Syrië. In Europa leven naar schatting anderhalf miljoen Koerden, van wie zo’n 50.000 in België.

‘Een groot deel van hen streeft nog altijd naar zelfbeschikking en autonomie’, zegt Lesage. ‘Meer bepaald de PKK. Die noemt zich wel een arbeiderspartij, maar is eigenlijk vooral een gewapende groepering die zelfs op de Amerikaanse en Europese terreurlijsten staat. Via lokale afsplitsingen is ze in heel wat landen actief. Ook in ons land zijn er volgens de Staatsveiligheid banden, via de Raad van de Koerdische Gemeenschap NAV-BEL.'

Rode lap

Voor veel Turken werken verwijzingen naar de PKK daarom steevast als een rode lap op een stier. ‘Sinds die partij in 1984 werd opgericht, achten Turken haar verantwoordelijk voor zowat alle aanslagen tegen Turkse instellingen en de tienduizenden doden die vielen in het conflict’, zegt Turkijekenner Dirk Rochtus (KU Leuven).

Volgens Rochtus waren Noroez en het feit dat het bijna exact 25 jaar geleden is dat Öcalan door de Turken werd gevangengezet mogelijk aanleidingen voor heethoofden om rel te schoppen. 'Ik denk niet dat er een groot programma achter de acties in Heusden-Zolder zat.'

De Koerdische diaspora was meestaal vreedzaam, maar militanten lijken zich nu minder aan te trekken van hun imago Dries Lesage Professor internationale politiek (UGent)

Trendbreuk

Lesage ziet wel een opvallende trendbreuk. ‘Jarenlang was de Koerdische diaspora meestal vreedzaam actief en kon die op veel sympathie rekenen in België en Vlaanderen. Nu lijken PKK-militanten zich minder aan te trekken van hun imago. We zagen eind 2022 ook al acties in Parijs waarbij openlijk de confrontatie werd opgezocht.’

Volgens Lesage zijn die provocaties mogelijk bedoeld om de Koerdische zaak opnieuw onder de aandacht te brengen. Door de oorlogen in Oekraïne en Gaza werd die wat naar de achtergrond geduwd.