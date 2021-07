Naar de psycholoog voor 11 euro

Vanaf 1 september heeft iedereen recht op psychologische zorg tegen 11 euro per consultatie, tot 20 sessies per jaar. Daarover is een akkoord gesloten tussen het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector.

'We gaan naar laagdrempelige en betaalbare psychologische hulp voor iedereen die er nood aan heeft', zegt ­minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

In de nieuwe overeenkomst, die deel uitmaakt van het protocol Geestelijke Gezondheidszorg, staan ook een aantal andere hervormingen. Zo wordt de vergoeding voor klinisch psychologen en orthopedagogen opgekrikt tot 75 euro per individuele sessie en 326 of 400 euro voor een groepssessie.

Ook het federale budget gaat gevoelig de hoogte in en stijgt naar bijna 152 miljoen euro of bijna vier keer zoveel als in 2020, zoals toen werd vastgelegd onder minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Posttraumatische begeleiding

Dat is voldoende als eerste ruime stap. Koen Lowet Directeur Vereniging Klinisch Psychologen

Wie psychologische zorg nodig heeft, zal bovendien minder uit eigen zak moeten betalen. 'Dat is voldoende als eerste ruime stap', reageert Koen Lowet, de directeur van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen. 'Er zullen eindelijk genoeg psychologen beschikbaar zijn, en ook patiënten met meer complexere hulpvragen of speciale zorgbehoeften, zoals die naar posttraumatische begeleiding, komen in aanmerking voor een terugbetaling.'