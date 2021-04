Nabilla Ait Daoud in het vizier in affaire-El Kaouakibi

Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) ligt onder vuur omdat ze de bron is van waaruit de subsidiestroom aan de Schelde naar de vzw Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi vloeide.

Met een vergelijkbaar profiel als dat van Sihame El Kaouakibi bombardeerde de pas verkozen Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) in 2012 Nabilla Ait Daoud - een ontdekking van partijgenoot Liesbeth Homans - tot schepen van Jeugd. Ze was in die functie de belangrijkste geldschieter vanuit 't stad voor Let's Go Urban, het project van El Kaouakibi.

Ait Daoud had volgens verschillende bronnen een hechte band met El Kaouakibi, die wordt beschuldigd van fraude met subsidiegeld. Zij stapte begin deze maand uit Open VLD en zetelt als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.

Ait Daoud begon in 2005 met de hippe broodjeszaak Tramezzini op het Zuid. 'Al snel ontdekte ik dat het sociaal geëngageerde stemmetje in me steeds luider begon te klinken. Daarom ben ik in 2011 in de politiek gestapt. Ik wilde mijn verantwoordelijkheid als individu nemen ten voordele van onze gemeenschap', zegt ze.

Voor De Wever was het een buitenkans om een vrouw met migratieroots - ze is Marokkaanse van de derde generatie - in zijn overwegend blank en mannelijk college te brengen. ‘Een derde van de Antwerpenaars is van vreemde origine. We hebben Nabilla een kans gegeven en ze heeft die gegrepen. Ik sta hierachter en geloof erin', zei De Wever aan het begin van haar politieke carrière. 'Ik ben hier geboren en opgegroeid, dus ik voel me een echte Antwerpse. Ik wil geen excuusallochtoon zijn', zei Ait Daoud toen.

Maar nu ligt ze onder vuur. 'Het is niet aan ons om haar ontslag te vragen, maar schepen Ait Daoud is wel politiek verantwoordelijk en moet nu naar zichzelf in de spiegel kijken', zegt Nahima Lanjri, die met CD&V in de Antwerpse oppositie zit.

Ook opiniemaker Dyab Abou Jahjah wijst op de connectie die er volgens hem is tussen Ait Daoud en El Kaouakibi. 'Alibi-allochtone politici steunen elkaar vaak over de partijgrenzen heen. Wat verbonden is door een verdienmodel, kan niet worden gescheiden door ideologie of politiek', tweette hij.

Politiek is het verleidelijk om in Sihamegate de zwartepiet naar Ait Daoud door te schuiven, maar De Wever is er de man niet naar om zijn mensen de rug toe te keren. Bij kritiek is de reflex bij de N-VA veeleer een falanx te vormen. De Wever zou het zichzelf ook onnodig moeilijk maken, als hij op het ontslag van Ait Daoud zou aansturen. De vraag zou snel volgen of hij als burgemeester zijn politieke verantwoordelijkheid moet nemen.

De verdedigingslinie is dat uit het auditrapport geen spoor van betrokkenheid of kwaadwilligheid door het stadsbestuur blijkt. Wel is de vraag of Ait Daoud, en bij uitbreiding het hele stadsbestuur, zich niet te enthousiast in de luren heeft laten leggen door El Kaouakibi, die als rolmodel veel bijval genoot.