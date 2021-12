Nationaal Veiligheidsplan raakt niet klaar voor 1 januari

Het Nationaal Veiligheidsplan 2022-2025, dat de prioriteiten stelt voor alle politiediensten in ons land, raakt niet klaar voor 1 januari. Dat heeft te maken met de heisa die in de regering-De Croo ontstond omdat fiscale fraude geen topprioriteit was in het plan.

Het Nationaal Veiligheidsplan bepaalt de belangrijkste veiligheids- en leefbaarheidsthema’s voor alle politiediensten in ons land. Op 1 januari moest het plan voor 2022 tot 2025 van kracht worden. Het document, opgesteld door de federale politie in samenspraak met de lokale politie, zat in de laatste fase voor de goedkeuring, tot De Tijd eerder deze maand bekendmaakte dat fiscale fraude geen van de zeven fenomenen was die ‘bijzondere aandacht’ zouden krijgen van de politie. Dat zette de Vivaldi-coalitie onder druk. De socialisten en de groenen spraken hun afkeuring uit, terwijl Open VLD begreep dat de politie nu eenmaal prioriteiten moet stellen.

De vertraging zal geen impact hebben op de werking van de politie, noch op de middelen. Peter Poulussen Woordvoerder minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)

Om de brokken te lijmen begonnen de regeringspartijen opnieuw te sleutelen aan het ontwerp. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bevestigt nu aan De Tijd dat daardoor het veiligheidsplan niet meer goedgekeurd geraakt voor 1 januari.

Consensus

'In de regering groeit een consensus, waarbij de politionele aanpak van fiscale fraude als een prioritair fenomeen wordt bevestigd en verduidelijkt', zegt Verlindens woordvoerder Peter Poulussen. 'Het kabinet van de minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne (Open VLD), red.) zoekt een nieuwe datum voor de interministeriële conferentie. De federale ministers en de deelstaten zullen daar de kadernota integrale veiligheid goedkeuren en het Nationaal Veiligheidsplan bespreken.'

'Vooraf zullen de kadernota en het veiligheidsplan door de ministerraad worden gevalideerd. Daarna zal het Nationaal Veiligheidsplan worden ondertekend door de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie en in werking treden. Dat is niet meer mogelijk voor 1 januari 2022.' Poulussen benadrukt dat de vertraging 'geen impact zal hebben op de werking van de politie, noch op de middelen'.