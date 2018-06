Nationale Bank onderzoekt ING België na Panama Papers

De Nationale Bank van België gaat na of ING België wel voldoende maatregelen neemt om witwassen tegen te gaan. Dat is het gevolg van onze onthullingen op basis van de Panama Papers.

Afgelopen zaterdag maakte De Tijd bekend dat ING België de voorbije jaren - en nog zeer recentelijk - bankrekeningen leverde voor postbusvennootschappen in Panama en op de Britse Maagdeneilanden. Dat gebeurde via zijn bijkantoor in Genève.

Op basis van nieuwe, gelekte Panama Papers ontdekten we dat achter die constructies rijke Russen schuilgaan. De documenten schetsen hoe de Russen telkens Zwitserse tussenpersonen naar het ING-kantoor in Genève stuurden om de bankzaken te regelen voor offshore bedrijven die alleen op papier bestonden.

De vraag rijst of ING wel altijd goed wist met wie het in zee ging, want uit de gelekte documenten blijkt dat zelfs Mossack Fonseca, het Panamese advocatenkantoor dat de constructies opzette, niet altijd wist wie erachter schuilging. Nochtans was er telkens veel geld mee gemoeid, soms honderden miljoenen euro's per jaar.

Op basis van onze onthullingen gaat de Nationale Bank van België (NBB) na of ING België voldoende maatregelen heeft genomen om witwassen tegen te gaan via zijn bijkantoor in Genève. Dat vernam De Tijd uit goede bron. Want ING België moet een groepsbeleid uittekenen voor al zijn filialen, ook in het buitenland, zodat die de Europese antiwitwasrichtlijn respecteren. ING België moet ook voldoende controleren of alle filialen dat beleid opvolgen.

NBB-woordvoerder Geert Sciot kan geen uitspraken doen over 'individuele banken die onder onze prudentiële bevoegdheid staan'. Maar in het algemeen wil Sciot wel kwijt dat 'de Nationale Bank gezien haar toezichthoudende rol op de banken en op de witwaswetgeving de actualiteit uiteraard op de voet volgt'. 'We analyseren die en gaan na of er elementen zijn die onze aandacht verdienen.'

Zwitsers en Nederlanders

Ook de Zwitserse autoriteiten kunnen zich over het dossier buigen. Want als het Zwitserse bijkantoor van ING België verdachte zaken vaststelt, moet het die melden aan de Zwitserse antiwitwasautoriteiten. Is dat correct gebeurd in de concrete gevallen? Op basis van de Zwitserse antiwitwasregels? Ook de centrale bank van Nederland, die bevoegd is voor de ING-groep, is aan zet, omdat ING België zich moet schikken naar het antiwitwasbeleid dat zijn Nederlandse moederhuis uitstippelt.

Eerder maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al bekend dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een onderzoek zou voeren naar de praktijken bij ING België.