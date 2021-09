Nationale Bank tempert 'heel voorbarige conclusies' over verplichte schatting

De Nationale Bank is van oordeel dat de verplichte schatting van een woning bij het toekennen van een woonkrediet niet noodzakelijk betekent dat jonge koppels met weinig eigen inbreng geen lening meer kunnen krijgen, of hen met extra kosten zal opzadelen.

'We hebben gemerkt dat de beslissing van de European Banking Authority (EBA) tot heel wat speculatie en verkeerde berichtgeving heeft geleid. Enkele experts hebben er conclusies uit getrokken die helemaal verkeerd of zeer voorbarig zijn', zegt de Nationale Bank.

'De Europese regelgeving bepaalt sinds jaar en dag dat banken voor de berekening van het kapitaalbeslag uitgaan van een voorzichtig geschatte waardering van de woning. Instellingen konden daarvoor al een beroep doen op interne of externe schatters. De EBA heeft de regels nu verduidelijkt en geharmoniseerd voor heel Europa.'

Statistische modellen

'Een schatting kan zowel door een interne of externe schatter uitgevoerd worden op basis van een volledig bezoek ter plaatse of door gebruik te maken van geavanceerde statische modellen als die voldoen aan de EBA-verplichtingen', zegt de Nationale Bank.

Banken hanteren intern nu al modellen om panden te schatten. 'De verwachting is dat de Belgische banken in de meeste gevallen gebruik kunnen maken van de statistische modellen, tenzij de waarde van het pand met onvoldoende zekerheid kan worden bepaald', zegt de Nationale Bank. 'Van een expertise is dus meestal geen sprake. En evenmin van de bijhorende kosten.'