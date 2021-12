Nationale Bank ziet economische groei bijna stilvallen in vierde kwartaal

De Nationale Bank verwacht dat de gezinsconsumptie in de laatste drie maanden van het jaar sterk zal vertragen.

De Belgische economie zal in het vierde kwartaal slechts met 0,2 procent groeien, voorspelt de Nationale Bank. In het derde kwartaal bedroeg de groei nog 1,8 procent.

De economie bereikte in het derde kwartaal weer het niveau van voor de coronacrisis, bleek eerder al. Vooral de gezinnen gaven meer uit. Maar de NBB verwacht dat de gezinsconsumptie in de laatste drie maanden van het jaar sterk zal vertragen, 'onder invloed van het verzwakkende consumentenvertrouwen, de sterke energieprijsstijgingen en de verslechterende gezondheidssituatie'.

De Nationale Bank verwacht wel dat de overheid opnieuw iets meer zal uitgeven en dat ook de investeringen in woningen verder zullen stijgen. 'Maar in een gematigder tempo dan de afgelopen kwartalen het geval was.'

Ook de bedrijfsinvesteringen - die in het derde kwartaal al gedrukt werden door onder meer toeleveringsproblemen - zouden verder afnemen.

Nulgroei

Eén model van de Nationale Bank voorspelt zelfs een nulgroei in het vierde kwartaal, een ander model ziet 0,8 procent groei. 'Al bij al gaan we er, rekening houdend met de recente ontwikkelingen van de pandemie, van uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het vierde kwartaal met slechts 0,2 procent zal toenemen', besluit de Nationale Bank.