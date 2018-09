Nationale Loterij ontdekt meer fraude

De Nationale Loterij heeft het voorbije jaar twaalf gevallen van fraude blootgelegd. Dat is meer dan de vorige jaren. Maar grootschalige controles en nultolerantie schrikken fraudeurs af.

De Nationale Loterij beleefde vorig jaar een recordjaar, met meer dan 6,5 miljoen mensen die minstens een keer speelden op Lotto, Euromillions of een ander product van de Loterij. Goed voor een jaaromzet van meer dan 1,275 miljard euro. Maar met 69 miljoen winnaars die ruim 866 miljoen euro uitgekeerd kregen, moet de Loterij ook beducht zijn voor fraude. Daarvoor bestaat een antifraudecel, met forensische analisten, die dagelijks alle mogelijke verdachte situaties onder de loep neemt.

Voor ons is de bescherming van de speler van kapitaal belang. Wij nemen de controle op fraude heel serieus. Caroline Vangoidsenhoven Woordvoerster nationale Loterij

De Nationale Loterij loopt niet graag te koop met de fraudegevallen die ze ontdekt. In het verleden kreeg de Loterij al het verwijt een vermeende fraude bij verkooppunten te hebben verzwegen.

Maar de Loterij geeft de fraudecijfers nu wel vrij. Zo is vorig jaar gemiddeld een fraudegeval per maand ontdekt. Dat zijn er meer dan de vorige jaren. In 2014 en 2015 waren er telkens zes gevallen, in 2016 waren het er zeven.

Nultolerantie

Over de concrete gevallen geeft de Loterij geen details vrij. Maar een soort van fraude waar de Nationale Loterij voor beducht is, zijn buitengewone transacties bij de duizenden verkooppunten ‘Voor ons is de bescherming van de speler van kapitaal belang. Wij nemen het controleren op fraude dan ook heel serieus’, benadrukt Caroline Vangoidsenhoven, de woordvoerster van de Nationale Loterij. ‘We doen dat proactief. Dus niet alleen nadat we een melding gekregen hebben. We hebben zo’n 6.500 verkooppunten en het is de bedoeling elk verkooppunt om de drie jaar te controleren. Jaarlijks controleren we meer dan 2.100 verkooppunten.’

‘We hanteren daarbij een nultolerantie. Als we iets buitengewoons ontdekken, volgt een grondiger controle. En als we fraude vaststellen, dan trekken we onze producten terug. Ons controlesysteem werkt dus echt ontmoedigend voor fraudeurs.’

In 2008 verschenen nog berichten over verkopers die winnende lotjes zouden hebben achterhouden om de winsten voor zichzelf te houden en ze zouden vervalste biljetten hebben uitgegeven aan klanten. Maar Vangoidsenhoven is formeel: ‘Zoiets is echt niet mogelijk dankzij onze antifraudecel.’

Lottery Club

Zo heeft de Nationale Loterij een ‘Lottery club’ opgericht waar spelers gratis lid van kunnen worden, zonder aankoopverplichting. Maar alle leden krijgen wel voordelen, zoals gratis krasbiljetten en kortingsbonnen. Zo heeft de Nationale Loterij al ontdekt dat iemand honderd verschillende Lottery Club-accounts had aangemaakt om in veelvoud van de voordelen te genieten.

Het kan ook gewoon gaan over spelers die met een vervalst krasbiljet een grote winst proberen op te strijken. ‘Het is al gebeurd dat iemand twee verliezende krasbiljetten van Win for Life had gescheurd en dan weer aan elkaar had geplakt, zodat het leek alsof de tekens toch overeenkwamen. Dat lijkt stom, maar het gebeurt wel.’

De antifraudecel van de Nationale Loterij ontdekt anderzijds ook zaken die niets te maken hebben met producten van de Nationale Loterij. Zoals fraude met financiële documenten. Bijvoorbeeld krantenwinkels of ander verkooppunten van de Loterij die financiële garanties moeten geven om open te blijven en daarvoor bepaalde documenten vervalsen.

Politie

Een bedrag kleven op de schade die de blootgelegde fraudegevallen al veroorzaakten, kan de Loterij naar eigen zeggen niet. ‘Daarvoor zijn de fraudegevallen te uiteenlopend.’