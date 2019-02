Nationale staking is begonnen: waar is er hinder?

De algemene staking van de drie vakbonden is dinsdagavond om 22 uur op gang getrokken. Het luchtruim is dicht, bij het openbaar vervoer is vooral het busverkeer zwaar verstoord,

Aanleiding voor de nationale 24-urenstaking is het mislukken van het loonoverleg voor dit en volgend jaar. De vakbonden vinden de 0,8 procent waar de lonen in de periode 2019-2020 mee mogen stijgen bovenop de index onvoldoende. De werkgevers wijzen naar de loonwet, die zegt dat die maximale marge niet mag worden overschreden.

Een overzicht van de hinder:

Onderwijs

Een beperkt aantal scholen zal woensdag gesloten zijn. Voor zover dat te voorspellen was, zijn ouders vooraf op de hoogte gebracht. De scholenkoepels benadrukken dat in het merendeel van de Vlaamse scholen weinig tot niets van de staking te merken zal zijn. Vaak gaan de lessen gewoon door. Anders is er toezicht voorzien.

Luchtvaart

Sinds dinsdagavond 22 uur is het Belgische luchtruim dicht. Die beslissing heeft de luchtverkeersleider Skeyes (ex-Belgocontrol) genomen door een gebrek aan werkwilligen. Gedurende 24 uur zal geen enkel passagiers- of cargovliegtuig landen of opstijgen. Normaal hadden 591 vluchten moeten plaatsvinden op Brussels Airport, goed voor 60.000 passagiers. Diverse luchtvaartmaatschappijen leggen bussen in en leiden vluchten om naar de buurlanden. Lees hier wat u kunt doen als uw vlucht geannuleerd is.

Trein

De spoorwegmaatschappij NMBS zegt woensdagochtend dat iets minder dan de helft van de treinen zal rijden vandaag, met prioriteit op de belangrijkste lijnen. De verwachting is dat de belangrijkste 13 IC-treinen de hele dag kunnen rijden. Op de andere lijnen zal de nadruk liggen op de piekuren. Voor het internationale treinverkeer wordt niet al te veel hinder verwacht.

Bekijk hier het aanbod van de NMBS tijdens de staking.

Bus, tram en metro

De Lijn is zwaar verstoord. 'Slechts een beperkt aantal chauffeurs van De Lijn en de onderaannemers is aan de slag gegaan', luidt het woensdagochtend. De Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij zal de werkwillige chauffeurs concentreren op de prioritaire assen, zoals het schoolvervoer en de drukke verbindingen.

Ook de metro's, trams en bussen van de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB zijn woensdagochtend zwaar verstoord. Van de vier metrolijnen is er slechts één in dienst, en er rijden zes tramlijnen en vier buslijnen. Met een 'lijn in dienst' bedoelt de MIVB een lijn waarop de zeker de helft van de voertuigen rijdt, in vergelijking met een normale dag.

Overheid

Veel overheidsvakbonden sluiten zich aan bij de staking. Bij tal van overheidsdiensten valt hinder te verwachten. Enkele gemeenten waarschuwen dat de loketten gesloten kunnen blijven, net als zwembaden, musea, crèches en sportcentra. De afvalophaling zal in verschillende regio’s zwaar verstoord zijn.

Industrie

De verwachting is dat de industriële bedrijven zware hinder ondervinden. Op veel plaatsen is de stakingsbereidheid groot en de vakbonden plannen stakingsposten en wegblokkades op belangrijke verkeersknooppunten in de industriezones van ons land.