Nattere winters, drogere lentes en grillige zomers...

De extreme regenval die de jongste dagen enorme overstromingen veroorzaakte, past in een patroon van ontwrichte seizoenen en onvoorspelbare zomers.

Door de klimaatverandering, veroorzaakt door de menselijke uitstoot van broeikasgassen en stofdeeltjes, zien we niet alleen een hogere gemiddelde temperatuur en meer periodes van droogte. De opwarming verstoort ook de neerslagpatronen, met extreme uitwassen zoals we die de jongste dagen in grote delen van Wallonië en Limburg gezien hebben.

Dat blijkt ook uit een analyse van De Tijd, waarin we op basis van historische metingen de gemiddelde neerslaghoeveelheid tegenover de gemiddelde maximumtemperatuur zetten. We vergeleken de periode 1991-2020 met de periode 1961-1990, volgens het KMI de geschikte periode om fenomenen van klimaatverandering te monitoren.

De eerste 15 dagen van juli 2021 waren meer dan drie keer zo nat dan de gemiddelde zomermaand tussen 1961 en 1990.

De maximumtemperatuur nam de afgelopen dertig jaar in alle seizoenen toe, maar vooral in de winter en de lente werd een forse temperatuurstijging genoteerd.

Bij de regenval is wel een verschil te merken tussen de seizoenen (zie onderstaande grafiek). De voorbije 30 jaar viel in de lente een pak minder regen dan in dezelfde periode tussen 1961 en 1990. Gemiddeld gaat het om een daling van 20 procent. Terwijl de lentes droger werden, viel in de winters meer regen. Gemiddeld nam de regenval in de winter met 10 procent toe, evenwel niet genoeg om de daling in de lente te compenseren.

Schermvullende weergave

Tegenover die drogere lentes en nattere winters staan grilliger zomers. Het gemiddelde neerslagtotaal in augustus steeg de voorbije drie decennia van 62,7 millimeter naar 86,5 millimeter, bijna 40 procent meer. In juli bleef de neerslaghoeveelheid ongeveer gelijk, juni werd 10 procent droger. Het weer is in de zomer met andere woorden een stuk minder voorspelbaar geworden.

De zondvloed van de afgelopen dagen maakt van juli 2021 een van de natste zomermaanden van de afgelopen dertig jaar (zie onderstaande grafiek). In Ukkel viel deze maand al 124,9 millimeter neerslag. Dat is ruim drie keer zoveel dan in een gemiddelde maand juli tussen 1961 en 1990. Alleen in de eerste twee weken van augustus 2006 viel meer neerslag dan in de eerste helft van juli 2021.