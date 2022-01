‘Natuurlijk zit onze privacy op een hellend vlak’

David Stevens, de voorzitter van de privacywaakhond in ons land, maakt zich niet alleen zorgen over de bescherming van onze privacy, maar ook over de toekomst van zijn organisatie. 'Onze werknemers hebben daarover nachtmerries.'

Tijdens de coronapandemie werd privacy een extreem gevoelig thema. De schijnwerpers staan daardoor ook almaar meer op de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) van ons land, lees de privacycommissie. Een organisatie die in 2019 een nieuwe structuur en een rist nieuwe bevoegdheden kreeg. Aan het roer kwam de 46-jarige David Stevens. ‘Dit is meer dan een job. Databescherming is mijn missie.’

Maar toen kwam corona. Plots beperkte en controleerde de overheid onze bewegingsvrijheid. Heilige privacyhuisjes werden gesloopt. ‘Had men me vooraf gevraagd of er een app mocht komen die de bewegingen tussen mensen registreert, had ik geen vijf minuten moeten nadenken. Natuurlijk niet.'

‘Het was zoeken naar evenwichten’, zegt Stevens. ‘Privacy is een grondrecht, maar er zijn er nog andere. Gezondheid bijvoorbeeld. Of eerlijke belastingen. Hoe weeg je privacy af tegen de strijd tegen fiscale fraude?'

BIO David Stevens (46) is sinds april 2019 voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) in ons land.

Voordat hij voorzitter van de GBA werd, was Stevens functionaris voor gegevensbescherming bij Telenet en Nielsen.

Hij begon zijn loopbaan als onderzoeker aan en directeur van het Centre for Intellectual Property and ICT Law van de KU Leuven.

Niet alleen door corona was het een atypisch jaar voor de privacywaakhond. In juni 2021 begon de Europese Commissie een juridische procedure na een klacht over het gebrek aan onafhankelijkheid van de GBA. Europa verwacht deze week een antwoord van België. Als er geen orde op zaken komt, stapt het naar het Europees Hof van Justitie. Het federaal parlement, waaronder de GBA ressorteert, moet een oplossing vinden voor de Europese klacht.

Corona bestrijden is een ding, privacy iets anders. Veel burgers maken zich zorgen over hun privacy. Terecht?

David Stevens: ‘Natuurlijk. Wel moeten we het debat met nuance voeren. Er werden tal van garanties voor onze privacy ingebouwd. Kijk naar de corona-alertapp. Die werkt anoniem. Als ik morgen besmet ben, kan ik kiezen of ik dat wil melden. Dat is een belangrijke privacygarantie. Natuurlijk is niet alles vanuit privacyoogpunt leuk, maar het had veel erger kunnen zijn. Denk aan het controleren van een lockdown met drones.'

De inzet van drones lag tijdens de eerste golf wel op tafel in België.

Stevens: ‘Ja, maar die is er niet gekomen. Het was een slecht idee en we hebben er onmiddellijk op gereageerd. De drones waren niet de enige uitschuivers. Neem het Brusselse vaccinatiereservatiesysteem Bruvax (op een bepaald moment kon een werkgever, met gebruik van een rijksregisternummer, de vaccinatiestatus van een werknemer bekijken, red.). Er loopt bij ons een zaak tegen Bruvax. Sancties zijn niet uitgesloten. Een ander voorbeeld is een Antwerps ziekenhuis dat de vaccinatiestatus van sollicitanten opvroeg. Ook daar zijn we onmiddellijk tussenbeide gekomen.'

Toch hameren velen erop dat we op een hellend vlak zitten.

Stevens: ‘Dat is ook zo en ik heb er ruim een jaar geleden al voor gewaarschuwd. De coronacrisis heeft de helling alleen maar steiler gemaakt. Maar het heeft geen zin om paniekerig te roepen dat het vlak helt en dat we naar de verdoemenis gaan. We moeten het hoofd koel houden en de maatregelen nauwlettender bewaken.'

Hoe dan?

Stevens: ‘Door te garanderen dat de maatregelen tijdelijk zijn.’

De coronapas moet dus weer de kast in?

Stevens: ‘Absoluut. De hamvraag is tot wanneer hij proportioneel is. De oorspronkelijke noodwetgeving voorzag dat de crisis gedaan zou zijn als de minister van Volksgezondheid dat beslist. Maar wanneer zal een minister die moed hebben, zo lang er nog mensen sterven? Daarom ben ik voorstander van een harde tijdslimiet. Een kader van drie of zes maanden, waarna een evaluatie volgt. Daarbij moeten we telkens de vraag stellen of een maatregel nog nodig en nuttig is. Indien niet, moet ze zo snel mogelijk de vuilnisbak in. Zo’n systeem zit nu trouwens in de nieuwe pandemiewet.’

Had een snellere pandemiewet niet veel kunnen oplossen?

Stevens: ‘De pandemiewet heeft te lang op zich laten wachten. Maar ik denk niet dat daardoor in de praktijk privacyrechten van burgers geschonden zijn.’

Maar het specifieke artikel over privacy is wel uit de pandemiewet geschrapt.

Stevens: ‘Ja, omdat ons advies te theoretisch was. Adviezen moeten voldoende realiteitszin aan de dag leggen, weg van een ivoren toren, anders worden ze overboord gegooid.’

Dat brengt ons bij de interne spanningen in de privacycommissie. In welke mate is ze verdeeld over het begrip 'privacy'?

Stevens: ‘Er zijn inderdaad veel spanningen, vooral tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Maar dit is geen communautaire discussie. Ik denk niet dat een Franstalige fundamenteel anders denkt over privacy. Het debat wordt soms wel anders gevoerd. In Franstalig België houden ze eerder vast aan principes en theorie. Maar als de zaken concreet toegepast moeten worden, lopen de verschillen veel minder uiteen.’

‘De privacyregels moeten simpeler, bevattelijker. Zoals de kijkwijzer bij films. In een oogopslag zie je of er in een film geweld of seks aan bod komt en voor welke leeftijd hij geschikt is. Zo simpel moet privacy zijn. Simpele pictogrammen in plaats van lange of onleesbare privacy policies.’

Iets anders is de klacht van de Europese Commissie. Die is niet min. De GBA zou niet onafhankelijk zijn.

Stevens: ‘Vandaag kunnen onze externe leden bij meerderheid beslissingen nemen tegen de mening van het personeel, de directeur en het directieteam in. En ja, die experts hebben ook nog andere petjes. Dat moet anders.’

‘De regering werkt aan een wetsontwerp om het probleem van de onafhankelijkheid op te lossen. De deadline is letterlijk morgen. Het parlement moet in actie schieten. Onze werknemers hebben nachtmerries over de toekomst van onze Autoriteit.'

Vooral Frank Robben, de IT-fixer van de Vlaamse overheid die aan de wieg van de coronapas stond, loopt in het vizier. Is het niet vreemd dat hij advies moet geven over een eigen project?

Stevens: ‘Dat vind ik ook. Maar zelfs voor de coronacrisis begon, hebben we die vraag meermaals aan de Kamer gesteld. Sinds de klacht bij de Europese Commissie begrijpt de Kamer dat het anders moet. Een nieuw wetsvoorstel, dat de beslissingsbevoegdheid wegneemt bij de experts, ligt klaar. Een goede zaak.’