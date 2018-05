Nauwelijks nog nieuwe naturalisaties

Vorig jaar verwierven 37.350 buitenlanders de Belgische nationaliteit. Dat gebeurt steeds vaker na een inburgeringstraject en nauwelijks nog via nieuwe naturalisaties.

Het ziet ernaar uit dat binnenkort bijna geen vreemdelingen meer tot Belg genaturaliseerd zullen worden. Sinds de invoering van de nieuwe nationaliteitswetgeving in 2013 worden amper nog nieuwkomers genaturaliseerd. Vorig jaar waren het er 3.700. Er wacht nog een stapel van 12.000 aanvragen van vóór 2013, maar de verwachting is dat die tegen midden volgend jaar is weggewerkt.

De nationaliteitswetgeving is geen sociaal vangnet. Om Belg te worden moeten mensen geïntegreerd zijn en economisch participeren. Carina Van Cauter Kamerlid Open VLD

Vanaf dan zal het federale parlement enkel nog in uitzonderlijke gevallen buitenlanders tot Belg kunnen naturaliseren. Dat kan bijvoorbeeld voor mensen met bijzondere verdiensten als topsporters, kunstenaars of wetenschappers. Vorig jaar werden onder de nieuwe wet slechts negen mensen genaturaliseerd en ook in de jaren voordien waren dat er telkens een handvol.

Nationaliteitsverklaring

Dat betekent niet dat vreemdelingen de Belgische nationaliteit niet meer kunnen verwerven. Vorig jaar werden 37.350 buitenlanders Belg, blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op een parlementaire vraag van Carina Van Cauter (Open VLD). Meestal gebeurt dat door een nationaliteitsverklaring af te leggen bij de gemeente. Zo verwierven vorig jaar zo’n 21.000 vreemdelingen de Belgische nationaliteit, een verdubbeling in drie jaar.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Een meerderjarige migrant die Belg wil worden via de nationaliteitsverklaring, moet voldoen aan verschillende voorwaarden. In principe moet je minstens vijf jaar wettig in ons land verblijven, kunnen aantonen dat je een van de landstalen spreekt en dat je maatschappelijk geïntegreerd bent.

Dat kan door hier te studeren of een inburgeringscursus te volgen. Tenzij iemand ouder is dan 65 jaar, invalide is, hier geboren is of de nationaliteit verwerft door gezinshereniging, moet de vreemdeling ook aantonen dat hij economisch bijdraagt door te werken in ons land.

Bij naturalisaties waren al die vereisten er niet. Als iemand geen strafblad had, kon het federaal parlement de Belgische nationaliteit op eigen houtje toekennen. Die naturalisaties groeiden met de snel-Belgwet van de regering-Verhofstadt in de jaren 2000 uit tot een parallel circuit waarlangs jaarlijks duizenden vreemdelingen Belg werden.

‘De nieuwe nationaliteitswetgeving is geen sociaal vangnet’, zegt Van Cauter, die mee aan de basis van de wet lag. ‘Om Belg te worden moeten mensen economisch participeren en geïntegreerd zijn. Het heeft nauwelijks nog te maken met de parlementaire gunst van de naturalisatie.’

Inburgeringsklassen

Dat het aantal vreemdelingen die hun integratie bewijzen in de lift zit, betekent voor Vlaanderen ook een toenemend aantal mensen in de inburgeringsklassen. Vorig jaar startten 40.250 migranten een inburgeringstraject in Vlaanderen, 20 procent meer dan in de periode 2012-2014.