Negen personen in ziekenhuis na rellen in Luik, onder wie vijf agenten

Bij de rellen zaterdagnamiddag in het centrum van Luik zijn negen personen afgevoerd naar het ziekenhuis, onder wie vijf politieagenten.

De politie van Luik en de federale politie waren met in totaal 250 manschappen ter plaatse om de rellen onder controle te proberen houden. Ook waren er drie waterkanonnen. Negen personen, onder wie vijf politieagenten, moesten gewond afgevoerd worden naar het ziekenhuis, blijkt uit de eerste balans. De Luikse politie zegt wel dat andere agenten, die lichter gewond raakten, op het terrein bleven om hun collega's te helpen.

Het commissariaat van Luik-Centrum, in de Rue de la Régence, werd bekogeld met stenen, net als verschillende politievoertuigen in het stadscentrum. Ook bekogelden de relschoppers winkels en een fastfoodrestaurant. Sommige zaken werden geplunderd. Er sneuvelden vitrines in de Galeries Saint-Lambert, net als ruiten van het stadhuis.

Ook de politie kreeg straatstenen, verkeersborden, flessen en schoenen naar het hoofd geslingerd. De ordediensten moesten uiteindelijk traangas inzetten.

Rond 20 uur zaterdagavond keerde de rust weer op de Place Saint-Lambert, hoewel de politie massaal aanwezig bleef.

Uiteindelijk werd een tiental personen gearresteerd. Een deel van de relschoppers blijkt uit andere steden in België en Frankrijk te komen. In totaal raakten 36 politieagenten gewond.

Aan handelaars is gevraagd om foto's te nemen van de schade. De stadsdiensten zullen ter hunner beschikking staan om hen te helpen. Politie Luik

Bewaking geplunderde winkels

De politie bleef de hele nacht op de been om de winkels te beveiligen die geplunderd werden. 'De hele nacht zal er een strenge bewaking zijn. Aan handelaars is gevraagd om foto's te nemen van de schade. De stadsdiensten zullen ter hunner beschikking staan om hen te helpen', stelde de politie van Luik zaterdagavond in een persbericht.

Op de Place Saint-Lambert in Luik was er zaterdagmiddag een Black Lives Matter-betoging met enkele tientallen aanwezigen. De betoging was een reactie op de gespierde arrestatie van een vrouw maandagvoormiddag op de Place Saint-Lambert.