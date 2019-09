Niemand vervolgd voor grote spionage Belgische diplomatie

Niemand wordt vervolgd voor een grote spionagezaak bij Buitenlandse Zaken, waarbij in 2014 maandenlang de computers van de Belgische diplomatie werden gegijzeld. Dat vernam De Tijd van het federaal parket.

Op 10 mei 2014 onthulde De Tijd dat het computernetwerk van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken op een ongeziene schaal was getroffen door een spionagevirus. De computers van meer dan 3.100 diplomaten en medewerkers op het hoofdbestuur in Brussel en de ambassades moesten door de zware computerhacking in quarantaine worden geplaatst.

Met in de begindagen drastische gevolgen: paspoorten die niet meer werden afgeleverd, diplomaten zonder mailverkeer, dossiers die alleen per drager verstuurd konden worden, geen toegang tot het internet, noodoplossingen met 'standalone'-computers, een terugkeer naar de goede oude fax en telefoon, enzovoort. Pas drie maanden na de ontdekking van het spionagevirus, in augustus 2014, Buitenlandse Zaken opnieuw werken zoals het hoort.

Er was ook een gerechtelijk onderzoek opgestart naar de zware hacking. Computerexperts van de federale politie, de militaire inlichtingendienst ADIV en de Staatsveiligheid, onder leiding van het federaal parket, zochten naar sporen van de daders. Of ze ooit harde bewijzen zouden vinden om iemand te kunnen vervolgen, viel te betwijfelen. Maar diplomatieke maatregelen op basis van 'sterke aanwijzingen' konden zeker nog volgen.

Maar het gerechtelijk onderzoek blijkt nu niets te hebben opgeleverd. 'Onze eindevaluatie heeft ertoe geleid dat het dossier zonder verder gevolg werd geklasseerd. Het onderzoek heeft onvoldoende bewijselementen aan het licht gebracht om hetzij een strafvervolging op te starten hetzij een rapport over te maken aan de politieke autoriteiten in het kader van de attributie van de spionageactiviteiten aan een buitenlandse mogendheid, met eventueeel bijhorende politieke of diplomatieke sancties', zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket, aan De Tijd.

Rusland

Al van in het begin twijfelde niemand eraan dat Rusland achter de hacking schuilgaat. Zo was de operatie duidelijk bedoeld om via de Belgische diplomatie vertrouwelijke documenten (van de NAVO) te onderscheppen over de crisis in Oekraïne. Onze inlichtingendiensten waren daarover in mei getipt door hun Amerikaanse collega's. In Oekraïne waren op dat moment al langer meerdere computernetwerken van de regering en andere belangrijke instellingen besmet met het virus dat de naam 'Uroburos' droeg. De naam is afgeleid van het Griekse woord 'ouroboros' en verwijst naar een symbool uit de oudheid waarbij een slang haar eigen staart opeet. In de codes van het virus stonden immers verwijzingen zoals 'UrObUr()sGoTyOu#' of 'inj_snake_Win32.dll'.

De Belgische diplomatie is drie maanden lang in de ban geweest van het Russische 'slangenvirus'. Dat was lang, maar zes jaar eerder hadden de Amerikanen zelfs meer dan een jaar nodig gehad om hun computersysteem volledig te herstellen van de besmetting. In 2008 was een vroegere variant van het virus al verantwoordelijk voor het grootste spionagelek ooit bij het Amerikaanse Pentagon. Toen kreeg het virus nog de naam 'Agent.BTZ'.