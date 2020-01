Niemand weet nog hoe het voort moet...

Informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez worden vandaag opnieuw verwacht op het koninklijk paleis. Acht maanden na de verkiezingen weet niemand hoe het voort moet met dit land.

Exit Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V). Enter Bart De Wever (N-VA). Tot een week geleden leek dat het schema dat in de Wetstraat vorm kreeg. Aan Vlaamse kant bleef CD&V hameren op een opdracht voor de voorzitter van de grootste partij. Aan Franstalige kant lieten MR en de PS de weerstand varen. ‘Als CD&V een ostentatief falen van De Wever nodig heeft om de bocht naar een Vivaldi-coalitie (de socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten, red.) in te zetten, moet dat maar’, luidde de overweging.

Maar op de laatste dag van de onsuccesvolle informateursopdracht van Coens en Bouchez gooide PS-voorzitter Paul Magnette dat scenario gisteren eigenhandig aan diggelen door het eisenpakket van de N-VA publiek te maken. Volgens de Franstalige socialisten heeft het geen enkele zin de processie van Echternach nog langer te rekken, aangezien ook na 30 vergaderingen tussen de PS en de N-VA geen milli-meter vooruitgang is geboekt.

Horror

Op zijn partijbureau presenteerde Magnette de aanwezige leden een overzichtje van de ‘horrorvoorstellen’ van de N-VA, dat daarna gretig werd gelekt. Het komt er volgens de PS op neer dat de N-VA zich zowel op het communautaire als het economische vlak onverbiddelijk blijft opstellen. Institutioneel zou de N-VA de onmiddellijke regionalisering van de politie, justitie, de gezondheidszorg en de NMBS eisen, in de aanloop naar het confederalisme vanaf 2024. Economisch blijven De Wever en co. volgens de PS vasthouden aan een beperking van de werkloosheid in de tijd, het weghalen van de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen bij de vakbonden en 5 miljard euro besparingen in de gezondheidszorg - zaken die ze zelfs in een centrumrechtse regering niet voor elkaar kregen.

Ook de zogenaamde uitgestoken hand van De Wever over de pensioenen is leeg, vinden de socialisten. ‘Wij willen de minimumpensioenen verhogen tot 1.500 euro netto, bij de N-VA is dat bruto’, valt te horen. ‘We raken het over niets eens’, zegt Magnette.

Appetijt van De Wever

Bij de N-VA wordt gelaten gereageerd op de demarche van de PS. ‘Dat ligt echt heel ver van de waarheid. We hebben de voorbije dagen gewerkt aan een werkbaar kader en mondeling duidelijk aangegeven waar een akkoord voor ons mogelijk is. Als de wil er is, lukt het wel. Maar de wil ontbreekt bij de PS duidelijk’, klinkt het bij de Vlaams-nationalisten. En als de PS op communautair vlak wél enige toegeving wil doen, zijn er de Franstalige liberalen om die deur dicht te gooien.

De appetijt van De Wever om het veld in gestuurd te worden, is erg bekoeld. Hengelde hij in november nog hardop naar een koninklijke missie, dan zei hij gisteren dat dat functies zijn ‘waarvoor men niet solliciteert’. ‘De Wever heeft nooit de ambitie gehad het zelf te doen. Hij was alleen kandidaat toen hij inzag dat paars-groen aan het lukken was’, klinkt het bij de PS en de groenen.

Dewael?

Dan maar zonder omwegje langs De Wever weer naar de Vivaldi-coalitie, bijvoorbeeld via een consensusfiguur als Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD)? Ook die beweging heeft de PS niet dichterbij gebracht. Voor CD&V is het er gisteren niet makkelijker op geworden de N-VA los te laten, maar volgens de PS is CD&V daar zelf verantwoordelijk voor. ‘Wij hebben de jongste week vastgesteld dat zelfs een missie van De Wever niet volstaat om CD&V los te weken van de N-VA. Waarom zouden we er dus onze tijd aan verliezen?’

Op het partijbureau van CD&V werden de posities gisteren aangescherpt. Naast de nood aan een Vlaamse meerderheid en een missie voor de N-VA werd een derde rode lijn getrokken: ‘Het federale beleid mag niet tegen dat van Vlaanderen ingaan.’ ‘CD&V gijzelt het land’, haalde kersvers DéFI-voorzitter François De Smet afgelopen weekend uit. Maar dat lijkt Coens en co. niet te deren. ‘CD&V gaat het land niet meer redden om er zelf aan kapot te gaan’, blijft de stelling.

Nog twee opties

Twee opties blijven over, die afgelopen weekend in de Franstalige pers de ‘coalition 77’ en de ‘coalition 80’ genoemd werden: de socialisten, liberalen en groenen plus DéFI of plus cdH. Vooral de groene familie - die de voorbije weken buitenspel stond - blijft wijzen op die mogelijkheid om de druk bij Open VLD te leggen, waar eerdere pogingen bijna tot een burgeroorlog leidden. ‘Ook Egbert Lachaert weet heel goed dat Open VLD in die formule nog altijd de premier levert, terwijl ze bij paars-geel in de oppositie vliegt’, zegt een groene bron. Gezien de recente ontwikkelingen bij de liberalen lijkt dat wishful thinking. Zelfs de PS ziet er niet meteen een doorbraak in. ‘Wij weten echt niet hoe het voort moet. Patrick Dewael de piste insturen? Van ons mag het, maar met welk mandaat? Met een verdeelde partij achter zich?’

Campagnetaal

Op naar nieuwe verkiezingen dan maar? Bij de PS en de N-VA blijven ze dat de minst wenselijke optie noemen, maar de manier waarop beide partijen zich de jongste dagen opstelden - de ene als behoeder van de Zweedse erfenis en de andere als redder van de sociale zekerheid - begint toch sterk naar campagnetaal te ruiken.