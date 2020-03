Niet-covid patiënten UZ Brussel blijken bij opname toch besmet

Zowat 10 percent van de patiënten in het UZ Brussel die recent opgenomen werd met andere klachten dan corona heeft het virus toch in zijn lichaam. Dat blijkt uit een steekproef met CT-scans in het ziekenhuis.

Het UZ Brussel test sinds maandag ook alle patiënten die opgenomen worden met niet-covidklachten op het coronavirus. Het ziekenhuis neemt bij opnames daarvoor systematisch een CT-scan. 'Daarmee kunnen we sneller zien of iemand het virus heeft dan bij de klassieke PCR-test', zegt Johan de Mey, diensthoofd radiologie. 'We doen dat om het personeel en andere patiënten te beschermen, maar ook voor die patiënten zelf.'

Dinsdag werden 50 patiënten op die manier getest. Bij vijf van hen was in de longen een reactie op het virus zichtbaar. De klassieke test nadien bevestigde bij alle vijf dat ze positief waren, terwijl geen van hen enige symptomen had vertoond.

Je zou hier misschien kunnen uit afleiden dat 10 procent van de Belgen zonder symptomen het virus heeft. Johan De Mey Professor radiologie UZ Brussel

'Het gaat uiteraard om een kleine steekproef, die nog wetenschappelijk bevestigd moet worden', zegt professor de Mey. 'Maar als dat zo is, kan je misschien afleiden dat 10 procent van de Belgen zonder symptomen het virus heeft. We weten niet hoe besmettelijk zulke mensen zonder symptomen zijn, maar dit is toch een pleidooi om de quarantaine nauwgezet op te volgen en de schotten tussen de mensen goed te bewaken. Hou er ook rekening mee dat bij ons mogelijk besmette patiënten binnenkomen die geen reactie in de longen laten zien.'

Witte vlekken

De geteste patiënten in het UZ Brussel waren mensen die een kleine ingreep moesten ondergaan voor een hersentumor of vrouwen die bevallen, zegt De Mey. Tot nu hebben twee vrouwen die zich aanmeldden voor een bevalling positief getest. 'Op de CT-scans zijn dan witte vlekken te zien, die ontstaan door vochtophoping in en tussen de longblaasjes.'

Schermvullende weergave De witte vlek tussen de peilen wijst op een reactie van de longen. ©RV DOC

Volgens de Mey kunnen radiologen die signalen intussen heel duidelijk herkennen. 'We denken dat het vooral om een afweermechanisme van de longen gaat. In zo'n geval hopen we dat de longen zich na een paar dagen herstellen. Maar soms kan de situatie verslechteren, zodat sommige patiënten toch nood aan extra zuurstof hebben.'