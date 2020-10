Niet iedereen wordt getest op corona

Wie in contact is gekomen met een besmet persoon maar zelf geen symptomen vertoont, moet zich voortaan niet meer laten testen op het coronavirus. Hetzelfde geldt voor mensen die terugkomen uit een rode zone. Wie niet getest wordt, moet wel tien dagen in quarantaine in plaats van zeven.

Die maatregelen werden maandag overeengekomen door de ministers van Gezondheid van ons land in een videoconferentie. De nieuwe teststrategie moet de zware druk op de testlabo’s verlichten en ervoor zorgen dat er minder vertraging is in de verwerking van de stalen.

Met een testcapaciteit van bijna 70.000 coronatesten per dag zit België per 1.000 inwoners bij de top in Europa, maar bij de verwerking loopt het strop. In Wallonië is bij meer dan de helft van de testen de periode tussen staalafname en doorgeven van het resultaat langer dan 24 uur. Bij een kwart is het zelfs langer dan 48 uur. In Brussel, waar de druk ook groot is, melden sommige labo’s een wachttijd van drie tot vier dagen.