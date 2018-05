Nieuw Frans charme-offensief Rafale overtuigt Vandeput niet

De Fransen zijn uitleg komen geven bij het voorstel dat in september in een brief aan de Belgische minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is overgemaakt. Maar volgens het kabinet-Vandeput is er niets concreters uit de bus gekomen, dan wat Florcence Parly eerder in haar brief al had aangestipt. 'Er is niets nieuws. Ze vragen nog altijd om een blanco cheque te tekenen', zegt de woordvoerder van minister Vandeput in een reactie. Vandeput zal nu een dossier maken voor de premier.