Nieuw coronapakket: 400 miljoen voor zorgsector en verbod op ereloonsupplementen

Verbod op ereloonsupplementen

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat ziekenhuizen verbiedt ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. De wet gaat in op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie in België.

De wet zegt vandaag al dat supplementen verboden zijn op intensieve zorgen, bij de opname in een éénpersoonskamer als die medisch noodzakelijk is en als het ziekenhuis de patiënt die aangeeft een meerpersoonskamer te willen niet kan onderbrengen in zulke kamer. Die wet wordt nu uitgebreid met de zekerheid dat dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend krijgen.