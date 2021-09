Nieuw relancefonds leent 350 miljoen euro aan Belgische bedrijven

Via het nieuwe Belgian Recovery Fund verstrekt de federale regering leningen aan bedrijven die financieel gezond waren voor de coronacrisis, maar de afgelopen maanden geconfronteerd werden met een vermindering van het eigen vermogen.

Het fonds is een initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS). Het kadert in de uitwerking van het transformatiefonds dat de federale regering begin dit jaar in het leven riep en dat beheerd wordt door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).