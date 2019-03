Nieuwe bewakingsdienst politie draait vierkant

De politie mist honderden mensen om haar nieuwe, grote bewakingsdienst te bevolken. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V).

Sinds 1 januari heeft de politie een grote Directie Beveiliging (DAB) die alle mogelijke bewakingsopdrachten moet uitvoeren, maar ze vindt er amper personeel voor. Op termijn moet de nieuwe dienst ruim 1.600 mensen tellen, beloofde de regering-Michel eind 2015. De doelstelling voor 1 januari was om al 916 werknemers te tellen. Maar er werken nu nog altijd maar 658 mensen, van wie er 32 administratief werk doen en maar 626 effectief op het terrein kunnen worden ingezet.

De nieuwe politiedirectie moet nochtans een lange lijst met bewakingsopdrachten verzekeren. Dat gaat van de bewaking van kritieke infrastructuur zoals de kerncentrales, de luchthaven van Zaventem, de koninklijke paleizen en de militaire kwartieren van de NAVO in ons land tot het vervoer van gedetineerden. De dienst kan ook worden ingezet voor escortes en de beveiliging van politieoperaties.

Blauw op straat

‘Dit hele project moest de werkdruk wegnemen van de andere politiemensen en meer blauw op straat brengen voor andere politietaken. Maar dat lukt dus niet. Nu staan er bijvoorbeeld nog altijd politie-inspecteurs de koninklijke paleizen te bewaken’, stelt Carlo Medo, de voorzitter van de politievakbond NSPV.

‘Het ligt zeker niet aan de financiering: de budgetten zijn er wel. Maar er is een krapte op de arbeidsmarkt en een job bij de politie trekt de mensen minder aan’, zucht Medo. 'In Wallonië valt het beter mee, maar in Vlaanderen is er echt een probleem.'

Frustrerend

'Het gevolg is dat andere politiemensen moeten inspringen voor de bewakingsopdrachten. En dat is frustrerend. Want de personeelstekorten bij de politie zijn verschrikkelijk. Bij de federale politie gaat het om een tekort van zo’n 2.250 mensen.’

‘De mensen die DAB aansturen, zijn schitterende collega’s die in zeer moeilijke omstandigheden de dienst draaiende houden’, benadrukt Medo. ‘Als je met een leger van tien mensen ten strijde moet trekken, wordt het moeilijk… Vijf appels in een mand zijn vijf appels in een mand, je kan er geen zes van maken. Je moet dan eerst de prioritaire gebouwen bewaken, zoals de kern- centrales. Aan de kerncentrale van Tihange zijn de militairen wel al vervangen door mensen van de DAB.’

Broekzak-verstzak

Schermvullende weergave Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). ©BELGA

Van de 626 mensen die al op het terrein voor de Directie Beveiliging werken, komen er trowuens al 389, meer dan de helft, van het veiligheidskorps van Justitie. ‘Dat is een vestzak-broekzak- operatie. Dat is, bij wijze van spreken, iemand met een rood kostuum de volgende dag een blauw kostuum geven. We hadden wel gedacht dat er meer militairen zouden overstappen, maar dat blijkt niet het geval’, betreurt Medo. Volgens de cijfers van minister De Crem waren vorig jaar maar 32 militairen geïnteresseerd in een job bij de nieuwe directie.