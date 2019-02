'Nieuwe klimaatmars lokt 10.000 betogers'

De politie schat het aantal betogers bij een nieuwe klimaatmars in Gent op 10.000.

De betoging is een initiatief van milieubeweging Greenpeace Gent, maar verschillende andere organisaties hebben zich erbij aangesloten. Opvallend veel gezinnen met kinderen zijn naar het stadscentrum afgezakt. De fietsstallingen in de ruime omgeving van het plein staan vol. Veel betogers hebben kartonnen borden meegebracht met boodschappen over de klimaatopwarming.

'Vrijwilligers van Greenpeace en heel veel andere organisaties in het Gentse hebben inspiratie opgedaan van de jongere mensen en van de grote klimaatmarsen in Brussel. Ze vonden het de hoogste tijd om ook in Gent onze stem voor het klimaat te laten horen', zegt Joeri Thijs van Greenpeace. 'Er is vooral in het Gentse gemobiliseerd.'

Er is ook een delegatie van de partij Groen. 'In deze stad hebben we met het circulatieplan veel verbetering gerealiseerd in levens- en luchtkwaliteit. Het is logisch dat we deze boodschap ondersteunen', zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. 'We moeten dit blijven volhouden tot de boodschap begrepen is.'

Almaci wijst ook op het feit dat het vandaag 15 graden is. 'De zon geeft energie, maar laat ons die gebruiken om de klimaatverandering te stoppen', zegt Almaci. 'Iedereen weet dat dit niet normaal is. Ik heb nu al last van hooikoorts, normaal is dat pas einde maart.'