Nieuwe maatregelen leiden tot verwarring bij grote vakantiewoningen

Volgens de uitbaters van grote vakantiewoningen neemt het aantal annulaties toe door de onduidelijkheid over de nieuwe coronamaatregelen.

De uitbaters van grote vakantiewoningen in Vlaanderen zien de voorbije dagen het aantal annulaties oplopen omdat er te veel onduidelijkheid is over de nieuwe coronamaatregelen. Dat zegt Logeren in Vlaanderen, de website van Vlaanderen Vakantieland waar Vlaamse logiesmogelijkheden opgelijst staan.

Het Overlegcomité van vrijdag stelde geen restricties voor logies in, buiten het algemeen afraden van veel sociale contacten. Maar uit het Koninklijk Besluit bleek een dag later dat private bijeenkomsten binnen enkel thuis mogen of in 'klein toeristisch logies', vakantiewoningen voor maximaal 15 personen. Die regel werd in de loop van zaterdag genuanceerd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Zij liet weten dat de regels er enkel zijn om te verhinderen dat feestjes plaatsvinden in vakantiewoningen.

Te veel vragen

Volgens de uitbaters worden grote vakantiewoningen vooral geboekt door uitgebreide families en minder om te feesten.

De uitbaters blijven met veel te veel vragen zitten, zeggen ze. Mogen er wel of niet grotere groepen overnachten in een vakantiewoning? En betekent het KB dat vakantiewoningen die meer dan 15 personen kunnen herbergen geen gasten meer mogen ontvangen? Zitten kinderen vervat in dat maximum van 15 personen?