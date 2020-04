Nieuwe studie: bijna helft coronabesmettingen door mensen die niet ziek zijn

In een Chinees onderzoek blijkt 44 procent van de besmettingen met het coronavirus te gebeuren door mensen die pas één tot twee dagen later ziekteverschijnselen krijgen. Het toont nog eens het belang van 'contact tracing' in een exit-strategie.

Hoe besmetten mensen elkaar nog terwijl een lockdown van kracht is? In ons land worden er ondanks de strenge corona-maatregelen, die mensen oplegt 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren, nog een 1.000-tal nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is uiteraard een onderschatting. Wetenschappers gaan ervan uit dat er in realiteit vijf tot tien keer meer mensen besmet raken. De meesten van hen ontwikkelen geen of heel lichte symptomen.

Lockdown

De Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht verwijst nu naar een belangrijke studie die licht op de zaak werpt. De resultaten ervan zijn gepubliceerd door het wetenschapsblad Nature Medicine. De studie gebeurde bij een 100-tal mensen in de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus zijn eerste uitbraak kende, toen die in lockdown was. De studie ontdekte dat iedereen die besmet is met covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt, meestal net voor het uitbreken van de symptomen iemand anders heeft besmet. Volgens de resultaten van de studie vond in 44 procent van de gevallen de besmetting plaats in de twee dagen voor het optreden van de eerste coronasymptomen. 56 procent gebeurde door mensen die al duidelijk ziek waren.

Steven Van Gucht gebruikt de resultaten van de studie om nog eens op het belang van zelfdiscipline omtrent quarantaine te hameren. 'De onderzoekers hebben ook aangetoond dat de besmettelijkheid piekt bij het prille begin van de symptomen. We scheiden dan meeste virusdeeltjes af. Naarmate we langer ziek zijn, wordt er steeds minder virus geproduceerd.'

'Daarom is het belangrijk dat zodra we ons wat ziek voelen, keelpijn of lichte hoest, we ons direct gaan isoleren, dat we direct beslissen thuis te blijven. Dan zijn we het meest besmettelijk en gaan we anderen besmetten. We mogen niet denken: mij overkomt dat niet.'

Contact tracing

Het virus is niet alleen erg besmettelijk - de studie bepaalde dat één persoon gemiddeld meer dan twee anderen aanstak. De ziekte blijft daarnaast dus ook lang symptoomloos - waardoor het een hevige strijd is de verspreiding ervan in te dammen. Steven Van Gucht: 'Een mogelijke strategie is het opsporen van contacten, de intussen veelbesproken, contact tracing. Wanneer mensen via hun telefoon of arts het bericht krijgen dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon of mogelijk zelf het virus dragen, kunnen ze zich uit voorzorg thuis isoleren. Dan kunnen ze niemand besmetten in de dagen voor ze symptomen krijgen of echt ziek worden. Door dit systematisch toe te passen gaan we virus in toekomst in zijn kot kunnen houden.'

De studie wordt internationaal opgepikt. De Duitse wereldvermaarde viroloog Christian Drosten - die via een dagelijkse podcast balsem voor de natie is en ook als eerste een paper schreef over het opsporen van het virus via een test - baseert er zich op om te pleiten voor de introductie van een tracking app. Fysieke teams van speurders - zoals België bij het prille begin van de epidemie gebruikte - komen te laat. Als iemand symptomen krijgt, heeft die persoon allicht al twee dagen mensen kunnen besmetten.

Het netwerk van die mensen in kaart brengen en iedereen contacteren en vragen om zich te isoleren, duurt nog eens enige tijd. Tegen dat je die mensen bereikt hebt, zijn ze misschien nog niet ziek maar hebben ze mogelijk wel mensen besmet. Daarom is er de hoop dat die app kan werken, op voorwaarde dat hij op punt staat. België heeft nog niet beslist over de app-technologie, maar via de regio's worden wel 2.000 speurders gerekruteerd om na de exit uit de lockdwon nieuwe, hopelijk, kleinere uitbraken snel in de kiem te smoren.

Aziatische landen

In een aantal Aziatische landen wordt intussen met contact tracing gewerkt. Daar is de eerste golf achter de rug of ze waren er heel snel bij, waardoor er een laag genoeg aantal besmettingen zijn om met contact tracing te werken. China werkt met een voor democratieën onmogelijk model, waarbij elke vorm van privacy en andere burgerlijke vrijheden opzij wordt geschoven. Zuid-Korea is dan wel een democratie, maar gaat ook erg ver in het traceren met het publiceren van routes die besmette personen hebben afgelegd, zoveel persoonlijke data dat sommigen van hen te identificeren vielen en camerasystemen. Winkels die langs de route liggen waar positief geteste mensen zijn gepasseerd, lopen leeg.

Zowel Zuid-Korea en de stadstaten Hongkong en Singapore blijken ondanks verregaande contact tracing de grootste moeite hebben nieuwe uitbraken te vermijden. Bovendien draaien de economieën er ondanks soepeler maatregelen allesbehalve op volle toeren. In het Chinese Wuhan is sprake van 50 procent.