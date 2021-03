Nieuwe tool moet uitnodigingen vaccinaties stroomlijnen

Sinds de opening van de vaccinatiecentra regent het berichten over kinderziektes bij de uitnodigingen en de reservelijsten. Zo kregen in de Limburgse gemeenten Hoeselt, Bilzen en Riemst ook kleuterjuffen en zorgpersoneel in de opvang een vaccin. En in het Vlaams-Brabantse Wemmel werd via Facebook een reservelijst opgesteld, zonder prioriteiten voor bepaalde risicogroepen.