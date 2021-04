Nieuwe topman voor BBI

Philipsen zou normaal al dik een jaar geleden afgezwaaid zijn als administrateur-generaal van de BBI. 15 jaar leidde hij bij Financiën de dienst die tegen de grote fraude strijdt. Maar zoals voor zoveel uitvoerende mandaten en bestuursposten moest de vorige federale regering hem vragen of hij nog even voort wou werken. Voor een regering in lopende zaken is het niet geoorloofd nieuwe overheidsmanagers te benoemen.

De Luikenaar Jean-François Vandermeulen werkt al bijna 30 jaar voor de FOD Financiën. Hij begon zijn carrière als belastingcontroleur, was projectleider op de afdeling Grote Ondernemingen en is sinds 2015 directeur op de afdeling Fiscaliteit. Bij de BBI komt hij aan het hoofd van 649 medewerkers.

Rulings

Het zijn uitdagende tijden voor de dienst. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft de opdracht gekregen om de inkomsten uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude tegen 2024 met 1 miljard euro op te drijven. Van Peteghem heeft onder andere de intentie om het charter van de belastingplichtige uit 1986 aan te passen, waardoor magistraten opnieuw BBI-inspecteurs kunnen inschakelen in gerechtelijke fraudeonderzoeken. Een directere samenwerking tussen politiespeurders en BBI-inspecteurs is vooral essentieel om gecoördineerde acties zoals het Stroomplan tegen de cocaïnehandel te laten renderen. Politiek is die knoop echter nog niet doorgehakt. Dat is wel het geval voor de uitbreiding van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank. Bij fraudeonderzoeken moet nu een bankonderzoek worden ingesteld om inzage te krijgen in iemands financiën. Vanaf 2022 houdt het CAP van alle Belgische bankrekeningen het saldo bij. Dat is een aanzienlijke administratieve versoepeling.