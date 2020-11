Nieuwe topman voor studiedienst PS

Amaury Caprasse is de nieuwe directeur van het Institut Emile Vandervelde, de gereputeerde studiedienst van de PS. De ingenieur neemt de fakkel over van de intussen staatssecretaris geworden Thomas Dermine.

Eind 2019 werd hij kabinetschef van Waals minister-president Elio Di Rupo. Sinds enkele weken was hij kabinetschef bij federaal staatssecretaris Thomas Dermine, die destijds coördinator was van Catch in Charleroi.