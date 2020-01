Nog 150 miljoen euro zwart geld aangegeven in december

In 2019 werd bijna 400 miljoen euro zwart geld aangegeven, waarvan meer dan een derde in december.

Net als de vorige jaren liep het in december opnieuw storm voor de fiscale regularisatie. Tijdens de eerste 11 maanden was voor 248 miljoen euro zwart geld aangegeven, in december kwam daar nog eens 146 miljoen euro bij.

Aanleiding voor de eindejaarsrush is de stijging van de boetetarieven in 2020. Voor fiscaal verjaarde kapitalen geldt vanaf 1 januari 2020 een heffing van 40 in plaats van 39 procent op het kapitaal. Voor fiscaal niet-verjaarde (federale) fraude geldt een totale heffing die gelijk is aan de ontdoken belasting vermeerderd met een boetetarief van 25 procentpunten in plaats van 24 procentpunten.

Roerende inkomsten

In totaal werden vorig jaar 609 dossiers ingediend. Het gros hiervan gaat over ontdoken inkomsten die onderworpen zijn aan de federale belasting, zoals roerende inkomsten. Het gaat over 472 dossiers, goed voor 328 miljoen euro zwart geld. Daarnaast gingen 137 dossiers gedeeltelijk of volledig over gewestelijke materie, zoals de erfenisbelasting. In de cijfers zijn wel nog niet de dossiers met uitsluitend Vlaamse ontdoken belastingen opgenomen.