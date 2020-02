Nog één rondje en dan verkiezingen

Via een noodbegroting de appetijt voor een Vivaldi-regering aanwakkeren lijkt de laatste kaart die de koning nog kan trekken om verkiezingen te vermijden. De geest is echter uit de fles. Met een pleidooi voor een Vlaams front tegen de PS trekt Bart De Wever (N-VA) de campagne op gang.

‘Paul Magnette (PS) is gevlucht voor zijn verantwoordelijkheid. Er was een entente tussen de N-VA,de PS en CD&V. We stonden op het punt dat we aan elkaar hadden toegegeven dat België een fundamentele omvorming nodig heeft. Maar Magnette heeft dat niet durven te verdedigen tegen zijn achterban en heeft een dictaat gesteld: ‘We gaan nog een paar jaar aanmodderen met een linkse regering.’ We zullen er dan binnen vier jaar nog wat slechter voor staan.’

In een boeiend interview op Terzake demonstreerde N-VA-voorzitter De Wever gisteravond dat hij bereid was om zijn nek ver uit te steken om een institutionele omwenteling uit de brand te slepen voor dit land. Het mocht wat hem betreft nog een legislatuur duren om een nieuwe staatshervorming uit te rollen. ‘Dat zal niet op een-twee-drie geregeld zijn’. Hij had het over een traject dat hij zelfs niet eens als confederalisme preciseerde. Ook de begroting moest niet direct in orde worden gebracht.

Dat De Wever zichzelf op die manier kwetsbaar opstelt tegenover de kritiek van het Vlaams Belang, neemt hij er graag bij. Door opnieuw volop de communautaire kaart te trekken met een pleidooi voor een Vlaams front en zich tegelijk als de redelijke Vlaamse stem op te stellen, maakt hij de N-VA vooral tot inzet van de volgende verkiezingscampagne, die er steeds meer zit aan te komen. ‘Ik denk dat de N-VA de enige partij is die de capaciteit heeft ons daardoor te leiden’, zei hij over de manier om op een ordentelijke manier tot meer Vlaamse autonomie te komen.’

Met zo’n boodschap - een pleidooi voor een Vlaams front - wordt het voor Open VLD en vooral CD&V uiterst moeilijk om de bocht naar de Vivaldi-coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V alsnog in te zetten. Het is eigenlijk de vraag of CD&V daar de N-VA nog voor nodig had. De conclusie na het torpederen van de missie van Koen Geens is dat PS-voorzitter Magnette de christendemocraten echt te veel vernederd heeft. ‘Er heeft zich een algemene verontwaardiging meester gemaakt van de partij’, zei een kopstuk gisteren na het CD&V-partijbestuur. ‘Er is niemand die nog vraagtekens plaatst bij onze koers.’ Om het met de woorden van Geens te zeggen: ‘We zijn niet de dweil van de Wetstraat’.

Voor koning Filip wordt het bijna onmogelijk om nog een oplossing uit te dokteren. Eigenlijk is hij daar mee verantwoordelijk voor. Als het paleis twee weken geleden De Wever in de wei had gestuurd als koninklijk opdrachthouder, was de uitkomst vandaag dezelfde geweest: paars-geel is morsdood. Maar dan had CD&V niet in de rol van martelaar van de PS gezeten, een rol die haar mogelijk geen windeieren legt bij verkiezingen.

Die verkiezingen staan voor alle duidelijkheid nog niet direct voor de deur. Het algemene gevoel - vooral aan Franstalige kant - is dat er nog één rondje moet gelopen worden voor de stekker er wordt uitgetrokken. Door wat tijd te kopen kan Open VLD eerst haar interne voorzittersverkiezingen afwerken en kunnen de diepe wonden die de voorbije negen maanden op alle fronten geslagen zijn wat worden geheeld.

De speculatie is dat dat mogelijk gebeurt via de opmaak van een noodbegroting. Door daarvoor vanuit de restregering steun te zoeken bij de oppositie kan de appetijt groeien om tot een volwaardige regering te komen. Om dat proces te leiden wordt naar twee mensen gekeken: premier Sophie Wilmès (MR) of minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD).

Maar een klein kind ziet hoe utopisch zo’n operatie is. Het lijkt ondenkbaar dat partijen in een electoraal sfeertje hun nek uitsteken voor extra besparingen of belastingen zonder de garantie dat ze daarna in een regering terechtkomen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deed maandagochtend direct de deur toe. ‘Ik laat de premier van dit land niet gijzelen door politieke oorlogjes’, zei hij op de nieuwszender LN24.

De koning neemt zijn tijd om de mist te laten optrekken. Tot woensdag trekt hij uit om tien partijvoorzitters te consulteren en daarna een nieuwe opdrachthouder aan te stellen.

Op het partijbureau van Open VLD werd maandag de vraag gesteld wat de consequenties zijn als Vlaamse excellenties aan federale verkiezingen deelnemen.