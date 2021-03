Nog eens 23 miljoen om weer te kunnen feesten

Om de motor van de evenementensector weer te laten aanslaan gooit de federale regering er nog eens 23 miljoen euro tegenaan. Vlaanderen sleutelt aan bijkomende horecasteun.

Het overlegcomité van vrijdag leverde goed en minder goed nieuws voor de sectoren die snakken naar een heropstart. Het rijk der vrijheid is in zicht, maar het zal nog enkele maanden duren eer weer op volle toeren kan worden gedraaid. Zowel de federale regering als de deelstaten kondigden extra steunmaatregelen aan.

De federale regering stelt bedrijven uit de evenementensector met minstens vijf werknemers tijdelijk vrij van werkgeversbijdragen, meldde federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). De evenementensector ligt al een jaar zo goed als volledig stil door de coronapandemie. De sector krijgt al overheidssteun om de sluiting te overbruggen, maar omdat bedrijven geld nodig hebben om te kunnen heropstarten - en ze die kosten niet kunnen dekken met inkomsten - neemt de regering extra maatregelen.

Voor de federale regering staat de coronafactuur inmiddels op meer dan 15 miljard euro.

Concreet krijgen werkgevers met een hoofdactiviteit in de evenementensector en met minstens vijf werknemers een loonkostenvermindering in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar. Het gaat om een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen. De steunmaatregel is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Omdat de federale regering ontslagen in de sector wil vermijden, moeten werkgevers die van de steun willen gebruikmaken hun werknemers in dienst houden.

Voor de reissector is een gelijkaardige maatregel goedgekeurd. Het gaat om een vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor bepaalde werknemers van reisorganisatoren of -bureaus. Die ondernemingen liggen al maanden stil, maar hebben wel nog loonkosten omdat werknemers klanten bijvoorbeeld moeten informeren over hun geannuleerde reis.

Kostenplaatje

De bijkomende steunmaatregelen hebben een kostenplaatje van 23 miljoen euro. Dat is veel geld, maar het verzinkt in het niets bij wat tot nu toe al werd uitgegeven om de coronacrisis het hoofd te bieden. Op federaal niveau gaat het om 15 miljard euro, voor de Vlaamse regering staat de teller op een dikke 3,3 miljard.