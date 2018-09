Nog even wachten op het mobiliteitsbudget

De start van het mobiliteitsbudget, gepland op 1 oktober, is uitgesteld. Wie zijn vervuilende firmawagen wil inruilen voor een properder exemplaar gecombineerd met duurzaam vervoer moet nog even geduld oefenen.

Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een milieuvriendelijker model en het vrijgekomen budget besteden aan duurzamere vervoersoplossingen. Het is zelfs mogelijk helemaal geen bedrijfswagen te kiezen en volledig de kaart van de duurzame mobiliteit te trekken.

Het was de bedoeling dat het mobiliteitsbudget werd ingevoerd op 1 oktober, maar die streefdatum is niet meer haalbaar. Het is nog wachten op een advies van de Raad van State, waarna de ministerraad het wetsontwerp in een tweede lezing moet goedkeuren en het vervolgens naar het parlement verhuist. Wat moet u weten over het mobiliteitsbudget?

1. Variabel budget

De hoogte van uw mobiliteitsbudget hangt af van de bedrijfswagen waar u nu mee rijdt of recht op hebt: de totale jaarlijkse brutokostprijs van uw bedrijfswagen voor uw werkgever, inclusief brandstof en verzekering. ‘Dat budget is niet statisch en kan variëren in de tijd’, zegt Veerle Michiels, mobiliteitsexperte bij de hr-dienstverlener SD Worx. ‘Werknemers die promotie maken en daardoor aanspraak maken op een grotere bedrijfswagen, zullen hun mobiliteitsbudget zien toenemen. Bij een overstap naar een functie met een kleinere wagen, zal het lager uitvallen.’

2. Ecologische wagen

De werknemer kan zijn huidige bedrijfswagen omruilen voor een andere: ofwel een elektrische auto, ofwel een auto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram per kilometer. ‘Die opgelegde CO2-norm is bijzonder streng, zeker omdat sinds september de CO2-uitstoot op een meer realistische manier wordt bepaald. De populairste auto’s in de leasemarkt halen die norm momenteel niet.

De populaire auto’s in de leasemarkt halen de opgelegde CO2-norm voor het mobiliteitsbudget niet.

Voorbeelden van wagens waarvan de CO2-uitstoot wel laag genoeg is, zijn de Volkswagen Up! en Passat 1.6, de Ford Focus 1.5 Ecoblue en de Fiat 500’, zegt Michiels. ‘In het meer luxueuze segment kunnen volledig elektrische auto’s zoals een Tesla of BMW i8, maar die passen niet noodzakelijk binnen het budget.’

Aan de belasting op een bedrijfswagen verandert niets. Die wordt niet berekend op het werkelijke voordeel, maar wel in de vorm van een forfait: het voordeel alle aard. Dat hangt af van de cataloguswaarde, de leeftijd en de CO2-uitstoot. Wie kiest voor een ecologischere wagen in dezelfde prijscategorie zal zijn belastbaar voordeel zien dalen en dus minder belastingen betalen.

3. Duurzame vervoersmiddelen

Het budget dat vrijkomt door te kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen, kan gespendeerd worden aan duurzame mobiliteit.

Transport

De lijst van mogelijke duurzame transportmiddelen is erg uitgebreid. Ze zijn allemaal vrijgesteld van sociale en fiscale lasten, zowel voor de werknemer als de werkgever.

Het gaat om de aankoop, het onderhoud en de uitrusting van alle soorten (elektrische) fietsen, bromfietsen, steps en monowheels met een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur. Elektrisch aangedreven motorfietsen maken dit lijstje compleet.

‘Een abonnement op het openbaar vervoer moeten altijd op de naam van de werknemer staan en kaderen in het woon-werkverkeer. Een schoolabonnement voor de kinderen kan dus niet’, zegt Michiels. ‘Maar voor losse tickets is dat niet vereist. U kunt dus perfect tickets voor het hele gezin aankopen voor uitstappen binnen Europa.’ Op die manier is het mobiliteitsbudget een alternatief voor het gebruik van de bedrijfswagen voor uitstappen. Voorts kunt u nog opteren voor auto- en fietsdelen, carpooling, taxi’s tot zelfs een kantoorbus.

Huisvesting

Als u binnen een straal van 5 kilometer van het werk woont of gaat wonen, dan kan het mobiliteitsbudget gebruikt worden om huur of de intresten van een lening te betalen.

‘Voor het eerst is in de wetgeving ook gedacht aan werknemers die dicht bij het werk wonen. Tot nu toe konden zij geen RSZ-vrije vergoeding krijgen voor de afstand die ze te voet afleggen’, zegt Michiels. Zo’n stapvergoeding kan nog altijd niet, maar als u binnen een straal van 5 kilometer van het werk woont of gaat wonen, dan kan het mobiliteitsbudget gebruikt worden om huur of de intresten - niet de kapitaalaflossingen - van een lening te betalen.

Saldo

Het mobiliteitsbudget wordt berekend op jaarbasis. Als het budget aan het eind van het jaar niet volledig opgebruikt is, wordt het resterende bedrag uitbetaald. Maar dat is niet zo interessant: de werknemer moet er een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 38,07 procent op betalen, wat betekent dat u van 100 euro in contanten netto maar 61,93 euro in handen krijgt. Er moeten geen belastingen betaald worden.

4. Dubbele keuzevrijheid

Het is aan de werkgever om te beslissen of hij de mogelijkheid van een mobiliteitsbudget aanbiedt. De onderneming moet al minstens drie jaar bedrijfswagens toekennen aan het personeel, tenzij het een startend bedrijf is. ‘De werkgever bepaalt de voorwaarden voor het mobiliteitsbudget’, zegt Michiels. In de praktijk zal zo’n budget pas op het einde van het leasecontract toegekend worden, om financiële compensaties voor het vroegtijdig stopzetten van het contract aan de leasemaatschappij te vermijden. Zodra de keuze voor een bepaalde auto is gemaakt, dan zal die beslissing voor een tijd gelden. ‘Een werkgever kan ook nog andere voorwaarden opleggen die betrekking hebben op het wagenpark of hij kan het mobiliteitsbudget voorbehouden voor bepaalde personeelscategorieën.’

Een werknemer kan volledig vrij beslissen of hij op het aangeboden mobiliteitsbudget ingaat, hij kan daartoe niet verplicht worden. Wel moet de werknemer al minstens een jaar een firmawagen hebben en er de laatste drie maanden voor de aanvraag over beschikt hebben. Het mobiliteitsbudget is er ook voor werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar er wel voor in aanmerking komen.

‘Die minimumtermijn geldt niet voor nieuwe aanwervingen of voor promoties of functiewijziging naar een functie waarvoor het bedrijfswagenbeleid van de werkgever in een bedrijfswagen voorziet. Bij aanwerving geldt dit principe altijd, bij promotie of functiewijziging alleen als die plaatsvonden voor de wet over het mobiliteitsbudget van kracht werd’, zegt Michiels.

In de veronderstelling dat de nieuwe wet op 1 januari 2019 in werking treedt, dan zal iedereen die in 2018 een promotie kreeg onmiddellijk een mobiliteitsbudget kunnen krijgen. Wie pas na Nieuwjaar van functie verandert, zal eerst een jaar die functie moeten uitoefenen vooraleer er een mobiliteitsbudget kan komen. Het is nog niet bekend wat de nieuwe startdatum van het mobiliteitsbudget is.