Nog even wachten voor corona-epidemie duik neemt...

Hold your horses. Dat is ook de boodschap die viroloog Steven Van Gucht, die de overheid in de strijd tegen het coronavirus bijstaat, geeft. 'Er is nog geen datum te bepalen om de maatregelen te versoepelen. Mogelijk hebben we de piek gezien en zien we de komende dagen een dalende trend. Dat maakt een denkoefening over het versoepelen van de maatregelen relevant. Daar is ook een strategische werkgroep voor opgericht. Maar als we te vroeg maatregelen loslaten, riskeren we een tweede opflakkering, die mogelijk erger is dan wat we tot nu gezien hebben.'Van Gucht voegde er nog aan toe dat een versoepeling best gecoördineerd verloopt tussen Europese (buur)landen.