Nog geen akkoord over groenere firmawagens

Het plan van Vincent Van Peteghem (CD&V) om de bedrijfswagens te vergroenen mag dan recht uit het regeerakkoord komen, toch verlopen de discussies in de meerderheid moeizaam. ‘CD&V wil te snel gaan’, valt te horen.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem legde afgelopen dinsdag via een interview in De Standaard zijn plannen op tafel om vanaf 2026 alleen nog fiscale aftrekbaarheid toe te staan voor elektrische bedrijfswagens. Het begint een beproefde tactiek te worden van Van Peteghem een ontwerp heel snel in de openbaarheid te brengen voor coalitiepartners het kunnen lekken en er hun draai aan geven.

Het gebeurde eerder ook met de nieuwe effectentaks. Terwijl er in de kern eigenlijk al een deal was, vonden de PS en de MR het nodig in hun communicatie te laten uitschijnen dat er nog een flink robbertje moest worden gevochten, om niet het beeld te creëren dat ze zich vlot hadden neergelegd bij het voorstel van de CD&V’er.

De Franstalige liberalen hebben er een probleem mee dat het fiscale voordeel op diesel-, benzine- en hybride auto's al vanaf 2023 wordt afgebouwd.

Ook nu veroorzaakt de snelle communicatie tandengeknars, vooral bij de Franstalige liberalen, die erg gevoelig zijn voor alles wat met bedrijfswagens te maken heeft. ‘De indruk wordt gewekt dat het plan van CD&V gedragen is door de hele regering, terwijl de discussies tussen de kabinetten nog volop lopen’, aldus een bron.

CD&V wil volgens de MR te snel gaan. De partij heeft er een probleem mee dat het fiscale voordeel voor diesel-, benzine- en hybride auto's al vanaf 2023 wordt afgebouwd en dat er vanaf 2026 alleen nog aftrekbaarheid is voor elektrische wagens. ‘Wij vinden dat de oplossing technologieneutraal moet zijn.’

Geen overkomelijke obstakels, zo lijkt. En toch is er in de zogenaamde interkabinettenwerkgroepen (IKW’s) deze week al meer dan acht uur over de maatregel gediscussieerd, zonder deal. De PS en Vooruit hameren erop dat het wegvallen van de accijnzen op diesel en benzine geen gat in de begroting mogen slaan, wat volgens CD&V niet zal gebeuren. ‘Het voorstel is zeer goed doorgerekend.’

Voordeel Alle Aard blijft

Voor de groenen ligt het dan weer moeilijk dat er niet aan het Voordeel Alle Aard (VAA) voor de gebruikers wordt geraakt. De consequentie daarvan is dat de belasting voor de werknemer daalt als hij voor een elektrische wagen kiest, waardoor de door de groenen verfoeide salariswagen de facto nog aantrekkelijker wordt. Maar CD&V en Open VLD willen pas over het VAA spreken bij de grote fiscale hervorming die Van Peteghem tegen 2024 voorbereidt.