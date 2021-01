Nog geen deal over hogere uitkeringen

De vakbonden en de werkgevers hebben nog altijd geen akkoord bereikt over een verhoging van de uitkeringen. Toch wordt verder gepraat, op vraag van de regering.

De sociale partners zoeken al maanden een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe, bedoeld om de sociale uitkeringen - pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen - te verhogen. Het gaat om 700 miljoen euro boven op de index.

Voor de PS en de sp.a is de verdeling belangrijk. Zij hebben zich sterk gemaakt dat de laagste pensioenen met 22 procent stijgen deze legislatuur. Maar voor de helft van die stijging zijn ze van de sociale partners afhankelijk. En daar lopen sommigen niet warm om het leeuwendeel aan pensioenen te besteden.

De wet stelt dat de sociale partners daarover voor 15 september een advies moeten verstrekken. Dat is niet gelukt. De regering gaf de vakbonden en de werkgevers uitstel na uitstel, en wilde uiteindelijk tegen woensdag 13 januari een advies. Maar ook die deadline werd niet gehaald. Toch gooit men de handdoek nog niet in de ring. Er staat nog een vergadering gepland, luidt het in werkgeverskringen.