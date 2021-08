Nog minstens halfjaar mondmaskers

De experts reiken een nieuwe barometer aan om maatregelen automatisch in te roepen wanneer de ­cijfers stijgen of dalen. Dat berichten Het Nieuwsblad, De Standaard, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen zaterdag.

In alarmniveau 1, het gunstigste scenario, blijft de mondmaskerplicht in het hoger onderwijs en op het werk behouden. Op alarmniveau 2 (meer dan 30 ziekenhuisopnames per dag) moeten de leerlingen in het secundair onderwijs mondmaskers op wanneer ze geen afstand kunnen houden.