Nog steeds geen plan om Chinese invloed in België te counteren

In mei waarschuwde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne nog voor het spionagegevaar dat gepaard gaat met de aanwezigheid van de Chinese e-commercegigant Alibaba op de luchthaven in Luik.

Het plan van Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om de toenemende afhankelijkheid van ons land van buitenlandse spelers, en zeker van China, aan te pakken laat al maanden op zich wachten. Intussen wapent de rest van Europa zich wel.

In een aantal Belgische sectoren is de invloed van buitenlandse actoren, vooral China, erg groot. De luchthaven van Luik en de zeehaven van Zeebrugge draaien grotendeels op Chinatrafiek. Ook voor energie en de invoer van bepaalde chemische en farmaceutische stoffen zijn we afhankelijk van de Chinezen.

Als een van de meest open economieën in Europa is de Belgische industrie disproportioneel in handen van buitenlandse spelers. Dat toont dat ons land aantrekkelijk is voor buitenlands kapitaal, maar het is niet zonder risico. Het geeft derde landen spionageopties en de kans om bij conflicten, politieke spanningen of uit eigenbelang de beschikbaarheid van goederen te beïnvloeden. Dat laatste werd bewezen door de grote tekorten aan beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis.

De bedoeling zou zijn buitenlandse - vooral Chinese - investeringen en overnames te screenen en indien mogelijk tegen te houden.

Ondertussen wapent de rest van Europa zich wel. 18 van de 27 lidstaten stelden al een plan op.

Om die buitenlandse invloed in beeld te brengen én er iets aan te doen, beloofde federaal minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) een plan.

Er zou een screeningsmechanisme voor buitenlandse investeringen komen en een aanmeldingsplicht voor investeringen in bepaalde sectoren. Ook zouden de inlichtingen- en veiligheidsdiensten buitenlandse investeringen onder de loep kunnen houden om na te gaan of ze een bedreiging zijn voor de veiligheid en openbare orde. De bedoeling was overnames door buitenlandse partijen - indien nodig - gemakkelijker tegen te kunnen houden.

'Naïef'

Maanden na de vooropgestelde deadline ligt er nog steeds niets. Ondertussen wapent de rest van Europa zich wel. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Finland en het Verenigd Koninkrijk trekken al jaren barrières op. Italië torpedeerde dit jaar nog twee Chinese overnameplannen.

Ze illustreren het Europese besef dat een assertievere aanpak nodig is. Europa maant de lidstaten aan een visie uit te werken over de diversificatie van productie- en bevoorradingsketens, strategische voorraden en een relocatie naar Europa. Ook pleit de Europese Commissie al jaren voor een screening van buitenlandse investeringen. 'Strategische autonomie' is het nieuwe buzzwoord in het Berlaymontgebouw.

In totaal stelden al 18 van de 27 lidstaten een concreet plan op, België nog niet.

'Dit is de naïviteit voorbij', zegt Jonathan Holslag, professor aan de VUB. 'Nederland en Denemarken liggen mijlenver voorop. In België blijft alles ad hoc. Nu en dan is er een discussie over chips, batterijen of energie, maar de hamvraag wordt niet beantwoord: hoe helpen we onze bedrijven en onze nationale veiligheid zich te handhaven in een protectionistische omgeving?'

Veiligheidsbelangen

'Vooral het mechanisme om de veiligheidsimpact van buitenlandse investeringen in onze economie na te gaan had er al lang moeten zijn' zegt Kamerlid Els Van Hoof (CD&V). De bedoeling is te achterhalen of investeringen de veiligheid of openbare orde kunnen verstoren.

Waarom komt het plan niet van de grond? Een deel van de uitvoering ligt bij de regio's. Wallonië zou terughoudend zijn. Het zet zwaar in op China. Denk aan de Chinese panda's in Pairi Daiza en de luchthaven van Luik. Ook speelt een ideologische kwestie, zeker in Vlaanderen. Laten we de vrije markt haar werk doen of trekken we een meer protectionistische kaart? Daarnaast wordt niet overal gesmaakt dat de federale overheid een blokkeringsmogelijkheid zou krijgen op het regionale terrein.