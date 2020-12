Nog veel mist over impact nieuwe uitstoottesten

Betaal je vanaf 1 januari 2021 per definitie meer belastingen op een nieuwe bedrijfswagen? En wat met de werkgeversbijdragen? Sociale secretariaten stellen onduidelijkheid vast over de impact van de nieuwe uitstoottesten.

Op 1 januari komt er een einde aan de overgangsperiode voor het meten van de CO2-uitstoot van een wagen. Dan wordt niet langer volgens de NEDC-methode getest, maar volgens de WLTP-methode. Die Europese norm werd in het leven geroepen na dieselgate en biedt de consument een realistischer verbruikscijfer. Voor een identieke auto komt het neer op een cijfer dat 15 tot 20 procent hoger ligt dan bij de NEDC-norm.

Omdat de CO2-uitstoot een impact heeft op de verkeersbelasting en het voordeel alle aard (VAA) voor het privégebruik van salariswagens, geldt sinds 2018 een overgangsperiode waarbij WLTP tot eind 2020 omgerekend wordt naar NEDC. De fiscus maakte in maart van dit jaar bekend hoe de behandeling er vanaf 1 januari 2021 uitziet.

‘We baseren ons op dat standpunt voor ons advies aan werkgevers’, zegt Veerle Michiels van het sociaal secretariaat SD Worx. ‘Voor lopende contracten verandert er sowieso niets. Voor het gros van de wagens die vanaf 2021 worden ingeschreven, zijn de constructeurs niet meer verplicht de omrekening naar NEDC te doen. Maar ze kunnen het nog vrijwillig doen. In dat geval komen er twee waarden op het gelijkvormigheidsattest, waaruit gekozen kan worden. Omdat de NEDC-waarden bijna altijd voordeliger zijn, zullen werkgevers de goedkoopste variant kiezen en verandert er niets aan het voordeel alle aard.’

Tegen het einde van 2021 zijn alle auto's opnieuw gehomologeerd. Vanaf dan telt alleen nog de WLTP-norm. Frank Van Gool Renta

Frank Van Gool van Renta, de sectorfederatie voor leasingmaatschappijen, maakt een andere nuance. ‘Het klopt dat er in 2021 nog nieuwe wagens op de markt komen met twee waarden op het gelijkvormigheidsattest. Maar zodra een wagentype voor de eerste keer gehomologeerd wordt in 2021, is alleen nog de WLTP-waarde bekend. Een homologatie gebeurt zodra een lichte wijziging aan een model wordt doorgevoerd. Je moet ervan uitgaan dat alle wagens tegen het einde van 2021 een nieuwe homologatie ondergaan hebben.'

'Waar de onduidelijkheid in schuilt, is dat je als koper niet weet op welk moment de constructeur een nieuwe homologatie van jouw type wagen doet. Constructeurs moeten daarover open kaart spelen. Er zijn leasingmaatschappijen die die onduidelijkheid uit de weg gaan door in hun rekentools alleen nog WLTP-waarden te communiceren. Zo komt niemand voor een verrassing te staan’, aldus Van Gool.

Wat met werkgeversbijdrage?

Volgens Veerle Michiels van SD Worx is het moment waarop je een auto bestelt en het verkoopcontract tekent bepalend voor de belasting. Wie onlangs een bestelling plaatste en zijn wagen in januari geleverd krijgt, zit safe. Michiels ziet nog andere onduidelijkheden, met name voor de bedrijven. ‘We wachten nog altijd op het standpunt van de RSZ. Ook de werkgeversbijdrage is gebaseerd op de CO2-uitstoot, maar voor 2021 tasten we nog in het duister.’

De oppositiepartij N-VA grijpt het einde van de overgangsperiode aan om aan te klagen dat de federale regering een belastingverhoging laat passeren waarop ingegrepen had kunnen worden. ‘In Vlaanderen hebben de nieuwe uitstoottesten een impact op de verkeersbelasting en op de belasting op inverkeerstelling. De Vlaamse regering heeft op initiatief van minister Matthias Diependaele (N-VA) een verhoging vermeden door de regels op budgetneutrale wijze aan te passen. De federale regering doet dat niet, waardoor modale, populaire modellen tot honderden euro’s meer belastingen leiden.’

De N-VA voerde een berekening uit op basis van gegevens van Febiac. De partij komt tot de conclusie dat een Mercedes A-klasse de gebruiker vanaf volgend jaar 25 euro per maand extra kan kosten aan VAA, een 3-serie van BMW 45 euro en een Volvo XC60 50 euro. ‘Ook ondernemingen kunnen 10 procentpunt minder autokosten aftrekken’, aldus N-VA.

Het is soms wringen om een elektrische wagen in het leasingbudget van een bedrijf te krijgen. Vaak is dat dan een bescheiden wagen zonder opties. Veerle Michiels SD Worx

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke noemt het betoog van de N-VA goedkoop. ‘De N-VA ondersteunde de redenering dat fiscaliteit kan dienen om het wagenpark zuiniger te maken jarenlang, maar heeft die nu blijkbaar opgegeven. Al drie jaar is bekend dat het moment komt dat de uitstootnormen verstrengen. Niemand wordt hier gepakt. Wie een hogere belasting wil vermijden, kiest voor een zuinigere wagen.’

Plug-ins

Volgens de N-VA is het probleem dat er onvoldoende zuinige alternatieven zijn. Veerle Michiels van SD Worx erkent dat het niet evident is voor bedrijven een aantrekkelijke, zuinige wagen aan te bieden, omdat die vaak duurder is. ‘Het is soms wringen om een elektrische wagen in het leasingbudget van een bedrijf te krijgen. Vaak is dat dan een bescheiden wagen zonder opties.’