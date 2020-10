Noodhospitaal in Verviers gebouwd in zes dagen

Op een parkeerterrein van het CHR-ziekenhuis is in samenwerking met de eventsector een noodhospitaal gebouwd. Dat moet vanaf woensdag plaats voor 34 patiënten bieden.

Het noodhospitaal werd opgetrokken om de instroom aan patiënten zo goed mogelijk op te vangen, nu het aantal Covid-19-patiënten opnieuw sterk is toegenomen in de regio. Het werk zou er efficiënter verdeeld kunnen worden, waardoor minder handen nodig zijn.

Dat het noodhospitaal in korte tijd kon worden opgezet, was mede mogelijk dankzij hulp uit de eventsector. 'Hun snelle reactie en hun vermogen om in noodsituaties te werken maakten het mogelijk om deze eenheid in zes dagen op te zetten', verduidelijkt het ziekenhuis.