'Noodmaatregelen bij justitie zorgen voor grote problemen'

De Hoge Raad voor de Justitie is wel blij met de videoconferencing, maar wijst ook op de nood aan een elektronische handtekening.

De Hoge Raad voor de Justitie ziet tal van problemen in de maatregelen van de regering om de procedures bij justitie te verlengen of schriftelijk te laten verlopen tijdens de corona-crisis. 'De fundamentele principes van de rechtsstaat staan op het spel', luidt het.

De Hoge Raad voor de Justitie heeft het ‘volmachtenbesluit’ bestudeerd dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft opgesteld om de burgerlijke en administratieve proceduretermijnen te verlengen tijdens de corona-crisis. In zijn verslag daarover vraagt de Hoge Raad aan de regering om ‘snel, maar niet overhaast te handelen en tijd te nemen voor een grondige reflectie om de uitdagingen aan te gaan, want ook de fundamentele principes van justitie en de rechtsstaat staan op het spel.’

De verdaging van alle proceduretermijnen tot een maand na afloop van de afzonderingsperiode zou voor veel juridische actoren de doodsteek kunnen betekenen. Hoge Raad voor de Justitie

Zo waarschuwt de Hoge Raad voor verschillende problemen bij het schriftelijk afhandelen van dossiers. De tekst van de minister verplicht daarbij het gebruik van het informaticasysteem van justitie, maar de Hoge Raad merkt op dat niet alle rechtzoekenden in ons land al vertrouwd zijn met die nieuwe technologie. En in dossiers die al klaar waren voor de crisis, zullen sommige partijen al stukken op papier hebben ingediend, terwijl er bij justitie nog altijd ‘geen echt elektronisch dossier bestaat’. ‘Rechtspractici zijn ook van mening dat de schriftelijke procedure niet geschikt is voor sommige specifieke materies.’

De Hoge Raad wijst erop dat de informaticasystemen bij justitie ook niet overal werken zoals het moet. ‘Tal van magistraten melden bijvoorbeeld dat ze geen of niet altijd toegang hebben tot de toepassing 'e-Deposit' of dat de toegang niet vlot verloopt. Het is heel onpraktisch om e-Deposit te gebruiken voor omvangrijke dossiers met heel veel stukken. En rechters hebben thuis niet het aangepaste materiaal.’

Papier

Daarom besluit de Hoge Raad dat het mogelijk moet blijven om dossiers op papier in te dienen. Maar dan wel met de gepaste gezondheidsregels en dat vergt dan weer voldoende personeel, erkent de Hoge Raad.

Ook mag de klassieke afhandeling van rechtszaken niet verboden worden, waarschuwt de Hoge Raad. ‘In sommige geschillen, zoals in familiezaken, verdedigen tal van rechtzoekenden zich echter zonder advocaat en leggen zij geen geschriften neer, soms zelfs omdat de betrokken rechtzoekenden niet kunnen schrijven. De hoorzitting blijft dus fundamenteel.’

Doodsteek

Ook de verlenging van de termijnen zorgt voor problemen. ‘Heel wat advocaten en deurwaarders hebben zich al aangepast aan de afzonderingsmaatregelen. De verdaging van alle proceduretermijnen tot een maand na afloop van de afzonderingsperiode zou voor hen de doodsteek kunnen betekenen.’ Door het verlengen van de termijnen worden de problemen gewoon uitgesteld tot na de crisis, luidt het. ‘Er bestaan nochtans alternatieven die al worden toegepast en de toegang tot een rechter minder ingrijpend aantasten.’

De Hoge Raad is wel blij dat er al software is geïnstalleerd voor videoconferencing, maar ze vraagt om ook een beveiligd systeem in te voeren voor elektronische handtekeningen voor alle procedurehandelingen en vonnissen.

Achterstand

De Hoge Raad merkt tot slot op dat de rechtbanken, hoven en het hele openbaar ministerie al tal van maatregelen hebben genomen en niet-dringende zaken hebben uitgesteld. ‘Het lijdt geen twijfel dat de Covid-19-pandemie ook gevolgen zal hebben voor de gerechtelijke achterstand’, luidt het.